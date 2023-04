Os pólenes de bétula e de carvalho estão em maior quantidade no ar.

Saúde

Tem alergias? Estes são os pólenes na atmosfera esta semana

Filipa MATIAS PEREIRA

Esta semana, os pólenes presentes no ar provêm essencialmente da bétula e do carvalho. De acordo com a Estação de Aerobiologia do Ministério da Saúde, estes alergénios estão em nível moderado.

As previsões até ao dia 29 de abril indicam ainda que na atmosfera há também pólenes de cipreste, de pinaceae (cedros, pinheiros, abetos), de salgueiro, de faia-europeia, de azedas, de álamo e de alazão, embora em menor quantidade.

A Estação de Aerobiologia do Ministério da Saúde faz atualizações semanais do nível de pólenes na atmosfera, que podem ser consultados aqui.

