Telemóveis tornam jovens adultos mais cansados e pouco produtivos

Nova pesquisa aponta o consumo elevado do telefone como principal causa para a fadiga dos jovens adultos.

Um estudo da Queensland University of Technology afirma que quase metade dos jovens entre os 18 e 24 anos sentem-se cada vez mais cansados e conseguem fazer menos, durante o dia. A razão: o uso excessivo dos telemóveis.

Esta tendência tem inclusive um nome: "technoference", que pode ser explicada como a interferência danosa do telefone durante as tarefas do dia-a-dia. Esta constante necessidade de verificar o aparelho afeta o sistema cognitivo e é um gerador de stress que se vai acumulando à medida que o tempo passa.

De acordo com a pesquisa, 24 por cento das mulheres e 15 por cento dos homens inquiridos (num total de 709) podem ser considerados "utilizadores problemáticos e em risco". Os participantes responderam a um questionário sobre os motivos pelos quais não conseguiam dormir ou tinham os niveis de stress elevados. O telemóvel surgiu como principal razão.

O scroll constante deve ser evitado pelo menos uma hora antes de dormir. Quando acorda, em vez de pegar logo no telefone, o ideal é fazer primeiro a rotina matinal. Pequenas mudancas que fazem a diferenca.









