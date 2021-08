Tom Daley ganhou medalha de ouro em Tóquio, mas foram as suas imagens a tricotar nas bancadas que o tornaram mundialmente famoso nos últimos dias. Contudo, esta prática há muito que é popular entre vários famosos de Hollywood.

Tóquio 2020

Campeão olímpico pôs o mundo a falar de tricô, mas há várias celebridades que têm este hobbie

Tom Daley ganhou medalha de ouro em Tóquio, mas foram as suas imagens a tricotar nas bancadas que o tornaram mundialmente famoso nos últimos dias. Contudo, esta prática há muito que é popular entre vários famosos de Hollywood.

O atleta britânico Thomas (Tom) Daley deu nas vistas em Tóquio ao ganhar a medalha de ouro no salto sincronizado, ao lado de Matty Lee, mas também por nas horas vagas e enquanto assistia às provas de colegas dar largas a outra paixão: o tricot.

Para o campeão olímpico, que tem uma página de Instagram dedicada à arte de tricotar, fazê-lo durante os Jogos Olímpicos foi uma forma de terapia para aliviar a pressão da alta competição. "A única coisa que me manteve são durante todo este processo foi o meu amor pelo tricô, o croché e a costura”, disse na sua conta de Instagram "M adewithlovebytomdaley ", num vídeo onde mostrou uma bolsa tricotada para transportar a sua medalha de ouro.

Thomas Daley, que é também um ativista da causa LGBT e um dos primeiros atletas olímpicos a falar abertamente da sua homossexualidade, conseguiu compatibilizar o apoio aos outros colegas em competição com o tricotar, alternando a atenção às malhas com a observação e os aplausos às provas dos outros atletas, como na final feminina do salto sincronizado.

De Tóquio leva, além de uma medalha de ouro e da respetiva bolsa que coseu, um casaco de malha que tricotou alusivo à participação nestas olimpíadas.

Mas se Thomas Daley surpreendeu o mundo com este passatempo naquele que é o evento desportivo mais importante do mundo, desengane-se quem pensa que esta é uma arte exclusivamente feminina e do tempo das avós.

São muitas as celebridades de Hollywood, por exemplo, entre as quais várias do sexo masculino, que aderiram há vários anos à paixão pelo tricô. Nos anos 2013, 2014, houve mesmo uma espécie de "knitting mania" ("mania do tricô"), como lembra a revista 'Elle' italiana. Entre os amantes do tricô, como hobbie e terapia, surgiram os nomes de Ryan Gosling e Russell Crowe.

O ator de 'Drive' disse, numa entrevista à 'Vanity Fair', que, durante as gravações de uma cena do filme 'Lars e o Verdadeiro Amor' esteve "numa sala cheia de idosas que estavam a tricotar". "Foi uma cena de um dia inteiro, por isso elas ensinaram-me a fazer [tricô]. Foi um dos dias mais relaxantes da minha vida", afirmou então.

Nos anos 1990, Russell Crowe foi fotografado a tricotar para uma sessão de uma revista. Encenação ou reflexo de gosto pessoal, o que é certo é que a imagem tornou-se um mito e o ator australiano ainda hoje é apontado como uma referência e inspiração para outros tricotadeiros masculinos. Numa entrevista à 'Wired', no ano passado, o herói de 'Gladiador' não desfez totalmente e crença e revelou que em criança a mãe o ensinou a tricotar.

Num anúncio da Puma, o futebolista Antoine Griezmann também apareceu a fazer tricô.

Quem não dispensa esta arte de trabalhar as malhas e é conhecida por isso, há vários anos, é Julia Roberts. A atriz leva de tal modo a sério esta prática que em 2011, a equipa do filme 'Larry Crowne', que coprotagoniza com Tom Hanks, pregou-lhe uma partida inspirando-se no seu hobbie, como ilustra o vídeo abaixo.

Nas gravações do filme 'Mad Max: Estrada da Fúria', que estreou em 2015, o ator Nicholas Hoult também aproveitou os momentos de pausa para tricotar.

David Arquette, Meryl Streep e Amanda Seyfried são outros dos atores conhecidos, também, pelo gosto de fazerem tricô.

