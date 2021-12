Ao contrário de outros pontos do globo onde os festejam para esta passagem de ano foram cancelados devido à covid-19, na Austrália 2022 entrou com festa e brilho.

Sydney dá as boas-vindas a 2022 com o seu tradicional fogo de artifício

Com as festividades canceladas ou severamente restringidas, a música proibida, e a passagem de ano limitada à "bolha" familiar, o mundo prepara-se para entrar num terceiro ano de pandemia em 2022.

Vários países, como é o caso do Luxemburgo, anularam festejos nas ruas, e em alguns casos reforçaram restrições, limitando ajuntamentos ou aplicando recolheres obrigatórios. Mas em outros as festividades mantiveram-se e a Austrália, onde já é 2022, deu as boas-vindas ao novo ano com o seu tradicional fogo de artifício na baía de Sydney.



Imagens do fogo de artifício em Sydney na passagem de ano para 2022. Foto: AFP

No Brasil, o Rio de Janeiro também vai manter o seu emblemático espetáculo pirotécnico e o Dubai tentará mesmo bater o recorde mundial para a maior exibição de fogo de artifício do mundo. Na África do Sul, o primeiro país a reportar a nova variante Omicron, o recolher obrigatório foi levantado da meia-noite às 4 da manhã para permitir as festividades.



Com AFP









