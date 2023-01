Saiba qual foi a viatura mais vendida no país e as 10 marcas de automóveis prediletas dos residentes.

Surpresa. Este é o automóvel preferido no Luxemburgo

Os residentes no Grão-Ducado continuam fiéis às marcas de automóveis alemãs, mantendo-se as mais vendidas em 2022. Contudo, o automóvel mais vendido no Luxemburgo não é alemão, mas sim um modelo francês.

É a surpresa generalizada. O Volkswagen Golf, carro mais vendido em 2021 foi destronado por duas marcas francesas e desceu para o 3º lugar do pódio.

Em 2022, o automóvel mais vendido foi o Peugeot 208. Em segundo lugar, surge o Fiat 500 e só depois o antigo líder de vendas, de acordo com os dados da RTL. Cada um destes automóveis foi o preferido de mais de mil compradores no ano que agora termina. Em quarto lugar, surge o Opel Corsa, e em quinto, o Peugeot 308, cuja nova versão chegou ao mercado em 2021.

Já ao nível das marcas de automóveis, as alemãs continuam nos primeiros quatro lugares do top 10 das mais vendidas no Luxemburgo, no ano passado. A Volkswagen lidera o ranking, com 4.964 carros vendidos, representando 11,8% das vendas do ano. Em segundo lugar surge a Mercedes (4.044 vendas), Audi (3.798 carros vendidos) e BMW (3.750), segundo os dados do Statec, publicados na sexta-feira.

Em quinto lugar, aparece então a marca Peugeot, com 3.330 registos de matrícula. A marca francesa é uma das raras fabricantes a ter aumentado as suas vendas ao longo de um ano, sublinha o Virgule. Os Audi, Skoda, Opel, Renault, Fiat e Hyundai completam o Top 10. De salientar, que a Fiat, a fabricante italiana conquista um bom lugar este ano, devido ao sucesso de vendas do seu Fiat 500, o segundo carro mais comprado no Grão-Ducado, e que representa mais de 70% entre os modelos vendidos pela marca no país.

Menos vendas, mais elétricos

O ano que findou fica ainda marcado pela baixa venda de automóveis no país. No total 42.094 viaturas novas foram registadas, e um número assim tão baixo de vendas só aconteceu em 1999 (40.989 viaturas vendidas), refere o Statec.

É um camaleão? Não, é um BMW que muda de cor A carroçaria do protótipo da BMW, i Vision Dee, pode exibir toda uma gama de cores, uniformemente, com riscas ou em padrões axadrezados.

Em 2022, venderam-se menos 2.278 veículos do que em 2021, uma diminuição de 5,1%, refere o Statec realçando que a queda já vem de trás. "A pandemia da Covid, os atrasos nas entregas, a inflação e incertezas quanto à escolha da motorização", podem ser os fatores que expliquem esta queda de vendas. O ano de todos os recordes remonta a 2019 com 55.008 carros novos matriculados.

Menos carros vendidos mas um Luxemburgo mais verde. Os novos automóveis elétricos totalizam 15,2% das novas matrículas no país, contra 10,5% de automóveis novos em 2021. Os híbridos mantêm-se estáveis e até aumentam ligeiramente, com uma quota de 28,2% (vs 26,3% em 2021), refere o Statec.

