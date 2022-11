A taróloga Maria Helena faz todas as semanas no Contacto as previsões do horóscopo dos signos.

Maria Helena

Signos. As previsões semanais de 6 a 12 de novembro

Carneiro

Carta Dominante: Valete de Paus, que significa Amigo, Notícias Inesperadas.

Valete de Paus, que significa Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Receberá notícias de um amigo, e isso vai deixá-lo com uma esperança renovada no futuro.

Receberá notícias de um amigo, e isso vai deixá-lo com uma esperança renovada no futuro. Saúde: Atenção com os excessos, seja comedido.

Atenção com os excessos, seja comedido. Dinheiro: Lembre-se de ajudar quem precisa de si, pois amanhã poderá ser você a precisar de ajuda!

Lembre-se de ajudar quem precisa de si, pois amanhã poderá ser você a precisar de ajuda! Números da Sorte: 8, 17, 11, 4, 2, 3

8, 17, 11, 4, 2, 3 Pensamento positivo: Eu sou o meu melhor amigo!

Touro

Carta Dominante: O Eremita, que significa Procura, Solidão.

O Eremita, que significa Procura, Solidão. Amor: Poderá sentir-se um pouco perdido e em busca de si próprio. Procure que o seu autoconhecimento seja a ferramenta fundamental para a sua felicidade.

Poderá sentir-se um pouco perdido e em busca de si próprio. Procure que o seu autoconhecimento seja a ferramenta fundamental para a sua felicidade. Saúde: Dedique-se a práticas de relaxamento como o yoga e a meditação.

Dedique-se a práticas de relaxamento como o yoga e a meditação. Dinheiro: Dinamize o seu trabalho desenvolvendo novas ideias.

Dinamize o seu trabalho desenvolvendo novas ideias. Números da Sorte: 8, 1, 14, 11, 31, 22

8, 1, 14, 11, 31, 22 Pensamento positivo: As respostas de que preciso estão no meu coração.

Gémeos

Carta Dominante: O Mágico, que significa Habilidade.

O Mágico, que significa Habilidade. Amor: Estará confiante e, por isso, conseguirá manter um clima de equilíbrio nas suas relações próximas. Faça escolhas justas.

Estará confiante e, por isso, conseguirá manter um clima de equilíbrio nas suas relações próximas. Faça escolhas justas. Saúde: Possíveis problemas no sistema nervoso.

Possíveis problemas no sistema nervoso. Dinheiro: Aposte na projeção profissional, poderá alcançar novos objetivos.

Aposte na projeção profissional, poderá alcançar novos objetivos. Números da Sorte: 8, 11, 6, 36, 22, 4

8, 11, 6, 36, 22, 4 Pensamento positivo: Faço o que devo para ter o que quero.

Caranguejo

Carta Dominante: O Papa, que significa Sabedoria.

O Papa, que significa Sabedoria. Amor: O amor acontece quando menos se espera. Saiba aguardar com serenidade.

O amor acontece quando menos se espera. Saiba aguardar com serenidade. Saúde: Durma mais, precisa de repor energias.

Durma mais, precisa de repor energias. Dinheiro: O seu bom desempenho poderá ajudá-lo a melhorar a nível profissional.

O seu bom desempenho poderá ajudá-lo a melhorar a nível profissional. Números da Sorte: 8, 17, 14, 10, 2, 3

8, 17, 14, 10, 2, 3 Pensamento positivo: A minha intuição é a minha melhor conselheira.

Leão

Carta Dominante: O 3 de Espadas, que significa Amizade, Equilíbrio.

O 3 de Espadas, que significa Amizade, Equilíbrio. Amor: Deixe de exigir tanto do seu par. Aceite os outros como eles são.

Deixe de exigir tanto do seu par. Aceite os outros como eles são. Saúde: Vigie a saúde do seu coração, tendência para instabilidade.

Vigie a saúde do seu coração, tendência para instabilidade. Dinheiro: Organize as suas tarefas para poder rentabilizar melhor o seu tempo.

Organize as suas tarefas para poder rentabilizar melhor o seu tempo. Números da Sorte: 9, 6, 5, 4, 7, 1

9, 6, 5, 4, 7, 1 Pensamento positivo: Os bons amigos ajudam-me a manter o equilíbrio.

Virgem

Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força, Coragem e Justiça.

Rei de Paus, que significa Força, Coragem e Justiça. Amor: Resolva os desentendimentos através do diálogo. Os problemas e dificuldades resolvem-se com sinceridade!

Resolva os desentendimentos através do diálogo. Os problemas e dificuldades resolvem-se com sinceridade! Saúde: Uma dor de garganta poderá incomodá-lo.

Uma dor de garganta poderá incomodá-lo. Dinheiro: Tenha uma atitude mais confiante no desempenho da sua atividade profissional.

Tenha uma atitude mais confiante no desempenho da sua atividade profissional. Números da Sorte: 1, 8, 14, 10, 11, 6

1, 8, 14, 10, 11, 6 Pensamento positivo: Tenho a força necessária para fazer justiça na minha vida.

Balança

Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa Trabalho.

7 de Ouros, que significa Trabalho. Amor: Uma discussão com a pessoa amada poderá deixá-lo inseguro.

Uma discussão com a pessoa amada poderá deixá-lo inseguro. Saúde: Mantenha rotinas de sono, está com tendência para sofrer de insónias.

Mantenha rotinas de sono, está com tendência para sofrer de insónias. Dinheiro: Desempenhe as suas tarefas profissionais o melhor que lhe for possível.

Desempenhe as suas tarefas profissionais o melhor que lhe for possível. Números da Sorte: 18, 11, 14, 27, 47, 49

18, 11, 14, 27, 47, 49 Pensamento positivo: O sucesso conquista-se pelo empenho e pelo esforço.

Escorpião

Carta Dominante: O Imperador, que significa Concretização.

O Imperador, que significa Concretização. Amor: A sua impulsividade poderá originar discussões. Encare a vida de uma forma mais serena e verá que tudo corre melhor!

A sua impulsividade poderá originar discussões. Encare a vida de uma forma mais serena e verá que tudo corre melhor! Saúde: Tendência para andar um pouco descontrolado.

Tendência para andar um pouco descontrolado. Dinheiro: Seja fiel a si mesmo e siga à risca os planos que traçou.

Seja fiel a si mesmo e siga à risca os planos que traçou. Números da Sorte: 3, 36, 25, 14, 7, 8

3, 36, 25, 14, 7, 8 Pensamento positivo: Tenho o poder de concretizar os meus sonhos.

Sagitário

Carta Dominante: Rainha de Paus, que significa Poder Material e que pode ser Amorosa ou Fria.

Rainha de Paus, que significa Poder Material e que pode ser Amorosa ou Fria. Amor: Converse com o seu par para resolver divergências conjugais.

Converse com o seu par para resolver divergências conjugais. Saúde: P rocure descansar mais, a sua energia está em baixo.

rocure descansar mais, a sua energia está em baixo. Dinheiro: Acredite mais na sua competência.

Acredite mais na sua competência. Números da Sorte: 9, 10, 20, 30, 4, 7

9, 10, 20, 30, 4, 7 Pensamento positivo: Procuro ser bom, justo e carinhoso todos os dias.

Capricórnio

Carta Dominante: Rainha de Copas, que significa Amiga Sincera.

Rainha de Copas, que significa Amiga Sincera. Amor: Passe mais tempo com os seus filhos. Eles precisam de si.

Passe mais tempo com os seus filhos. Eles precisam de si. Saúde: Cuide melhor de si, saiba reservar algum tempo para o repouso e o lazer.

Cuide melhor de si, saiba reservar algum tempo para o repouso e o lazer. Dinheiro: Com empenho e dedicação, conseguirá alcançar as suas metas.

Com empenho e dedicação, conseguirá alcançar as suas metas. Números da Sorte: 6, 15, 23, 32, 40, 5 1

6, 15, 23, 32, 40, 5 Pensamento positivo: Dedico mais tempo aos meus amigos.

Aquário

Carta Dominante: O Cavaleiro de Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado.

O Cavaleiro de Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado. Amor: O seu par poderá estar mais exigente consigo. Não perca a paciência.

O seu par poderá estar mais exigente consigo. Não perca a paciência. Saúde: Faça uma alimentação mais criteriosa.

Faça uma alimentação mais criteriosa. Dinheiro: Aproveite a ajuda de um colega para desenvolver um projeto.

Aproveite a ajuda de um colega para desenvolver um projeto. Números da Sorte: 2, 6, 19, 20, 27, 42

2, 6, 19, 20, 27, 42 Pensamento positivo: Estou preparado para os desafios da vida.

Peixes

Carta Dominante: A Lua, que significa Falsas Ilusões.

A Lua, que significa Falsas Ilusões. Amor: Uma mudança de planos pode provocar instabilidade na sua relação.

Uma mudança de planos pode provocar instabilidade na sua relação. Saúde: Procure estar em paz consigo próprio, dedique mais tempo a práticas de relaxamento.

Procure estar em paz consigo próprio, dedique mais tempo a práticas de relaxamento. Dinheiro: Não gaste mais do que o necessário.

Não gaste mais do que o necessário. Números da Sorte: 9, 7, 1, 10, 20, 33

9, 7, 1, 10, 20, 33 Pensamento positivo: Sou prudente para evitar falsas ilusões.

Maria Helena Martins é socióloga, taróloga e autora de vários livros. Presença assídua na televisão portuguesa, desde 2004, possui um centro em Lisboa onde proporciona consultas, terapias e palestras de transformação pessoal. Mais em www.mariahelena.pt.

