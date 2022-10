A taróloga Maria Helena faz todas as semanas no Contacto as previsões do horóscopo dos signos.

Maria Helena

Signos. As previsões semanais de 30 de outubro a 5 de novembro

A taróloga Maria Helena faz todas as semanas no Contacto as previsões do horóscopo dos signos.

Carneiro

Carta Dominante: 4 de Espadas, que significa Inquietação, agitação.

4 de Espadas, que significa Inquietação, agitação. Amor: Apoie o seu companheiro, dando-lhe mais atenção. O companheirismo fortalecerá os laços.

Apoie o seu companheiro, dando-lhe mais atenção. O companheirismo fortalecerá os laços. Saúde: Poderá ter problemas digestivos.

Poderá ter problemas digestivos. Dinheiro: Esta não é altura para arriscar em negócios.

Esta não é altura para arriscar em negócios. Números da Sorte: 1, 5, 8, 7, 10, 30

1, 5, 8, 7, 10, 30 Pensamento positivo: Aprendo a tranquilizar o meu coração!

Touro

Carta Dominante: Cavaleiro de Ouros, que significa Pessoa Útil, Maturidade.

Cavaleiro de Ouros, que significa Pessoa Útil, Maturidade. Amor: Uma nova amizade ou uma relação mais séria poderá ganhar bases mais sólidas.

Uma nova amizade ou uma relação mais séria poderá ganhar bases mais sólidas. Saúde: A instabilidade a nível emocional será a causa de alguns desequilíbrios físicos.

A instabilidade a nível emocional será a causa de alguns desequilíbrios físicos. Dinheiro: A vida profissional está em alta.

A vida profissional está em alta. Números da Sorte: 5, 1, 14, 18, 11, 2

5, 1, 14, 18, 11, 2 Pensamento positivo: Encaro as situações com maturidade e equilíbrio.

Gémeos

Carta Dominante: Rainha de Copas, que significa Amiga Sincera.

Rainha de Copas, que significa Amiga Sincera. Amor: Um amigo poderá precisar de desabafar consigo. Oiça-o com atenção e amizade.

Um amigo poderá precisar de desabafar consigo. Oiça-o com atenção e amizade. Saúde: Beba mais sumos naturais.

Beba mais sumos naturais. Dinheiro: Este é um período em que pode fazer uma compra especial, mas não se exceda.

Este é um período em que pode fazer uma compra especial, mas não se exceda. Números da Sorte: 1, 21, 23, 29, 32, 33

1, 21, 23, 29, 32, 33 Pensamento positivo: Sou a minha melhor amiga!

Caranguejo

Carta Dominante: 6 de Ouros, que significa Generosidade.

6 de Ouros, que significa Generosidade. Amor: Divirta-se mais com o seu companheiro. Revitalize a relação.

Divirta-se mais com o seu companheiro. Revitalize a relação. Saúde: Poderá andar tenso, procure descomprimir.

Poderá andar tenso, procure descomprimir. Dinheiro: Procurará ajudar os seus familiares a nível material.

Procurará ajudar os seus familiares a nível material. Números da Sorte: 9, 14, 18, 22, 33, 44

9, 14, 18, 22, 33, 44 Pensamento positivo: Procuro ser generoso para com todos os que me rodeiam.

Leão

Carta Dominante: 4 de Copas, que significa Desgosto.

4 de Copas, que significa Desgosto. Amor: Escolha bem as amizades se não quer sofrer desilusões. Procure a companhia de quem lhe faz bem.

Escolha bem as amizades se não quer sofrer desilusões. Procure a companhia de quem lhe faz bem. Saúde: A rotina poderá levá-lo a estados de irritação. Procure divertir-se e relaxar mais.

A rotina poderá levá-lo a estados de irritação. Procure divertir-se e relaxar mais. Dinheiro: Não se precipite nos gastos.

Não se precipite nos gastos. Números da Sorte: 11, 20, 28, 29, 30, 36

11, 20, 28, 29, 30, 36 Pensamento positivo: Venço os desgostos porque acredito que mereço ser feliz.

Virgem

Carta Dominante: A Imperatriz, que significa Realização .

A Imperatriz, que significa Realização Amor: A sua simpatia poderá despertar em alguém um sentimento mais forte por si.

A sua simpatia poderá despertar em alguém um sentimento mais forte por si. Saúde: Tendência para dores de barriga.

Tendência para dores de barriga. Dinheiro: Conseguirá ter domínio sobre as questões que o preocupam.

Conseguirá ter domínio sobre as questões que o preocupam. Números da Sorte: 8, 12, 17, 19, 30, 48

8, 12, 17, 19, 30, 48 Pensamento positivo: Eu confio no meu poder de realização, eu sei que sou capaz!

Balança

Carta Dominante: O Julgamento, que significa Novo Ciclo de Vida.

O Julgamento, que significa Novo Ciclo de Vida. Amor: Encontra-se num período difícil, mas a sua força de vontade será determinante para vencer esta fase.

Encontra-se num período difícil, mas a sua força de vontade será determinante para vencer esta fase. Saúde: A sua autoestima anda em baixo, anime-se!

A sua autoestima anda em baixo, anime-se! Dinheiro: Boa altura para apostar na valorização pessoal, faça uma formação online.

Boa altura para apostar na valorização pessoal, faça uma formação online. Números da Sorte: 1, 14, 25, 36, 47, 49

1, 14, 25, 36, 47, 49 Pensamento positivo: Procuro fazer um julgamento justo das situações que se passam à minha volta.

Escorpião

Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Discussão, Negociação Difícil.

7 de Paus, que significa Discussão, Negociação Difícil. Amor: Tenderá a partilhar mais as suas ideias e sentimentos com o seu par.

Tenderá a partilhar mais as suas ideias e sentimentos com o seu par. Saúde: Cuidado com a linha, faça exercício.

Cuidado com a linha, faça exercício. Dinheiro: Os novos projetos terão uma evolução bastante lenta.

Os novos projetos terão uma evolução bastante lenta. Números da Sorte: 2, 15, 24, 26, 41, 42

2, 15, 24, 26, 41, 42 Pensamento positivo: Através do diálogo frontal e honesto venço as dúvidas e mal-entendidos.

Sagitário

Carta Dominante: 8 de Copas, que significa Concretização, Felicidade.

8 de Copas, que significa Concretização, Felicidade. Amor: Para que a sua relação seja fortalecida aposte no romantismo e compreensão.

Para que a sua relação seja fortalecida aposte no romantismo e compreensão. Saúde: Precisa de fortalecer os ossos, coma alimentos ricos em cálcio.

Precisa de fortalecer os ossos, coma alimentos ricos em cálcio. Dinheiro: Tenha cuidado com a forma como canaliza os seus rendimentos.

Tenha cuidado com a forma como canaliza os seus rendimentos. Números da Sorte: 4, 6, 19, 25, 32, 44

4, 6, 19, 25, 32, 44 Pensamento positivo: Acredito que sou capaz de concretizar os meus sonhos e conquistar a felicidade!

Capricórnio

Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado.

Cavaleiro de Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado. Amor: Provável desentendimento com alguém especial. Diga o que sente com carinho e honestidade.

Provável desentendimento com alguém especial. Diga o que sente com carinho e honestidade. Saúde: Faça exercício físico que o ajude a descarregar a tensão acumulada.

Faça exercício físico que o ajude a descarregar a tensão acumulada. Dinheiro: Saiba lidar melhor com a descida do seu poder de compra.

Saiba lidar melhor com a descida do seu poder de compra. Números da Sorte: 2, 8, 13, 25, 53, 59

2, 8, 13, 25, 53, 59 Pensamento positivo: Tenho cuidado para não magoar quem amo.

Aquário

Carta Dominante: Cavaleiro de Copas, que significa Proposta Vantajosa.

Cavaleiro de Copas, que significa Proposta Vantajosa. Amor: Dê mais atenção aos seus filhos. Um lar harmonioso é a maior felicidade que lhes pode dar!

Dê mais atenção aos seus filhos. Um lar harmonioso é a maior felicidade que lhes pode dar! Saúde: Evite ambientes poluídos.

Evite ambientes poluídos. Dinheiro: Pode receber uma proposta relacionada com o seu trabalho.

Pode receber uma proposta relacionada com o seu trabalho. Números da Sorte: 2, 14, 19, 23, 25, 29

2, 14, 19, 23, 25, 29 Pensamento positivo: Sei que a vida me traz sempre novas propostas e oportunidades.

Peixes

Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão.

3 de Copas, que significa Conclusão. Amor: Uma relação que já está desgastada poderá terminar.

Uma relação que já está desgastada poderá terminar. Saúde: Tendência para sentir dores musculares. Evite fazer esforços.

Tendência para sentir dores musculares. Evite fazer esforços. Dinheiro: Se gastar em demasia poderá não ter dinheiro para pagar as contas que são certas.

Se gastar em demasia poderá não ter dinheiro para pagar as contas que são certas. Números da Sorte: 8, 22, 39, 41, 48, 49

8, 22, 39, 41, 48, 49 Pensamento positivo: Concluo tudo aquilo que começo!

Maria Helena Martins é socióloga, taróloga e autora de vários livros. Presença assídua na televisão portuguesa, desde 2004, possui um centro em Lisboa onde proporciona consultas, terapias e palestras de transformação pessoal. Mais em www.mariahelena.pt.

