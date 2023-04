A taróloga Maria Helena faz todas as semanas no Contacto as previsões dos signos.

Maria Helena

Signos. As previsões semanais de 23 a 29 de abril

A taróloga Maria Helena faz todas as semanas no Contacto as previsões dos signos.

Carneiro

Carta da Semana: Valete de Paus, que significa Amigo, Notícias Inesperadas.

Valete de Paus, que significa Amigo, Notícias Inesperadas. Amor : Poderá receber notícias inesperadas de um(a) amigo(a) de longa data.

: Poderá receber notícias inesperadas de um(a) amigo(a) de longa data. Saúde : O seu organismo anda desregulado. Esteja atento às suas manifestações.

: O seu organismo anda desregulado. Esteja atento às suas manifestações. Dinheiro : Possibilidade de ter lucros inesperados. Seja audaz e aposte mais nas suas capacidades.

: Possibilidade de ter lucros inesperados. Seja audaz e aposte mais nas suas capacidades. Pensamento positivo: Quando quero falar com Deus, abro-lhe o meu coração e digo tudo o que sinto.

Quando quero falar com Deus, abro-lhe o meu coração e digo tudo o que sinto. Números da Sorte: 9, 11, 17, 22, 28, 29

Touro

Carta da Semana: Rei de Paus, que significa Força, Coragem e Justiça.

Rei de Paus, que significa Força, Coragem e Justiça. Amor : Opte por atitudes de compreensão e tolerância para que a justiça prevaleça nas suas relações.

: Opte por atitudes de compreensão e tolerância para que a justiça prevaleça nas suas relações. Saúde : Poderá sentir-se cansado(a) e sem energia. Melhore a sua alimentação.

: Poderá sentir-se cansado(a) e sem energia. Melhore a sua alimentação. Dinheiro : Aposte na sua competência, pois poderá ser recompensado(a) da forma como merece.

: Aposte na sua competência, pois poderá ser recompensado(a) da forma como merece. Pensamento positivo: Eu procuro ser justo(a) e correto(a) com todos os que me rodeiam.

Eu procuro ser justo(a) e correto(a) com todos os que me rodeiam. Números da Sorte: 1, 5, 7, 11, 33, 39

Gémeos

Carta da Semana: Valete de Copas, que significa Lealdade, Reflexão.

Valete de Copas, que significa Lealdade, Reflexão. Amor : A sua vida afetiva poderá não seguir o curso que planeou. Evite perder a calma e invista mais na sua autoestima. Trate-se com amor!

: A sua vida afetiva poderá não seguir o curso que planeou. Evite perder a calma e invista mais na sua autoestima. Trate-se com amor! Saúde : Não abuse de alimentos que sabe que prejudicam o seu estômago.

: Não abuse de alimentos que sabe que prejudicam o seu estômago. Dinheiro : Prevê-se uma semana positiva em termos profissionais.

: Prevê-se uma semana positiva em termos profissionais. Pensamento positivo: Sou leal comigo mesmo(a) e com as pessoas que amo.

Sou leal comigo mesmo(a) e com as pessoas que amo. Números da Sorte: 2, 9, 17, 28, 29, 47

Caranguejo

Carta da Semana: 9 de Espadas, que significa Mau Pressentimento, Angústia.

9 de Espadas, que significa Mau Pressentimento, Angústia. Amor: Tome consciência dos seus atos, pois estes poderão contribuir negativamente para a sua relação.

Tome consciência dos seus atos, pois estes poderão contribuir negativamente para a sua relação. Saúde : Evite situações que possam provocar uma alteração do seu sistema nervoso.

: Evite situações que possam provocar uma alteração do seu sistema nervoso. Dinheiro: Modere as palavras e pense bem antes de falar. Uma atitude irrefletida pode aborrecer um superior hierárquico.

Modere as palavras e pense bem antes de falar. Uma atitude irrefletida pode aborrecer um superior hierárquico. Pensamento positivo: Tenho Fé e acredito que o Universo nunca se engana.

Tenho Fé e acredito que o Universo nunca se engana. Números da Sorte: 9, 18, 27, 31, 39, 42

Leão

Carta da Semana: 6 de Ouros, que significa Generosidade.

6 de Ouros, que significa Generosidade. Amor : Trate a sua cara-metade com maior dedicação. Pense melhor na sua forma de agir.

: Trate a sua cara-metade com maior dedicação. Pense melhor na sua forma de agir. Saúde : As tensões acumuladas podem fazer com que se sinta cansado(a) e desmotivado(s).

: As tensões acumuladas podem fazer com que se sinta cansado(a) e desmotivado(s). Dinheiro : Atenção, a sua competência profissional poderá estar a ser testada.

: Atenção, a sua competência profissional poderá estar a ser testada. Pensamento positivo: Retribuo com generosidade aquilo que recebo.

Retribuo com generosidade aquilo que recebo. Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48

Virgem

Carta da Semana: Ás de Espadas, que significa Sucesso.

Ás de Espadas, que significa Sucesso. Amor : No amor, estará abençoado(a) e protegido(a). Aproveite este momento de união.

: No amor, estará abençoado(a) e protegido(a). Aproveite este momento de união. Saúde : Descanse, pense mais seriamente na sua saúde.

: Descanse, pense mais seriamente na sua saúde. Dinheiro : Aja de forma ponderada, não ponha em risco a sua estabilidade financeira.

: Aja de forma ponderada, não ponha em risco a sua estabilidade financeira. Pensamento positivo: Procuro ser simples porque sei que viver com simplicidade é mais do que um ato, é uma virtude.

Procuro ser simples porque sei que viver com simplicidade é mais do que um ato, é uma virtude. Números da Sorte: 4, 9, 18, 22, 32, 38

Balança

Carta da Semana: 4 de Espadas, que significa Inquietação, agitação.

4 de Espadas, que significa Inquietação, agitação. Amor : Ponha as cartas na mesa, evite esconder a verdade. Seja o mais honesto(a) possível com a sua cara-metade.

: Ponha as cartas na mesa, evite esconder a verdade. Seja o mais honesto(a) possível com a sua cara-metade. Saúde : Aja em consciência e não cometa excessos que o seu organismo não suporta.

: Aja em consciência e não cometa excessos que o seu organismo não suporta. Dinheiro : Ouça os conselhos das pessoas mais experientes.

: Ouça os conselhos das pessoas mais experientes. Pensamento positivo: Sou honesto(a) com as pessoas que amo, e isso tranquiliza o meu coração.

Sou honesto(a) com as pessoas que amo, e isso tranquiliza o meu coração. Números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48

Escorpião

Carta da Semana: O Julgamento, que significa Novo Ciclo de Vida.

O Julgamento, que significa Novo Ciclo de Vida. Amor: Aposte nos seus sentimentos e poderá, em conjunto com a sua cara-metade, tomar uma decisão importante para ambos, que irá revitalizar a relação.

Aposte nos seus sentimentos e poderá, em conjunto com a sua cara-metade, tomar uma decisão importante para ambos, que irá revitalizar a relação. Saúde: A sua capacidade de recuperação de energias será notória. Esqueça o passado e viva o presente, o passado passou, aceite-o!

A sua capacidade de recuperação de energias será notória. Esqueça o passado e viva o presente, o passado passou, aceite-o! Dinheiro : Esforce-se por conseguir atingir os seus objetivos profissionais. Seja audaz e perseverante.

: Esforce-se por conseguir atingir os seus objetivos profissionais. Seja audaz e perseverante. Pensamento positivo: Procuro escolher aquilo que é melhor para mim.

Procuro escolher aquilo que é melhor para mim. Números da Sorte: 1, 3, 7, 18, 22, 30

Sagitário

Carta da Semana: A Roda da Fortuna, que significa Sorte, Acontecimentos Inesperados.

A Roda da Fortuna, que significa Sorte, Acontecimentos Inesperados. Amor : Ponha o orgulho de lado e vá atrás da sua felicidade. Pode haver mudanças muito positivas!

: Ponha o orgulho de lado e vá atrás da sua felicidade. Pode haver mudanças muito positivas! Saúde : Evite os excessos. Saúde muito instável.

: Evite os excessos. Saúde muito instável. Dinheiro : Aposte nos seus projetos pessoais. Seja inovador(a) e arrojado(a). Poderá ter ótimas surpresas.

: Aposte nos seus projetos pessoais. Seja inovador(a) e arrojado(a). Poderá ter ótimas surpresas. Pensamento positivo: Acredito que a vida me traz surpresas maravilhosas.

Acredito que a vida me traz surpresas maravilhosas. Números da Sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42

Capricórnio

Carta da Semana: A Lua, que significa Falsas Ilusões.

A Lua, que significa Falsas Ilusões. Amor : Uma velha lembrança poderá pairar na sua mente, trazendo algumas dúvidas no seu coração.

: Uma velha lembrança poderá pairar na sua mente, trazendo algumas dúvidas no seu coração. Saúde : Nesta área não terá muitas razões para ficar preocupado(a), o que não significa que deixe de ter os cuidados essenciais.

: Nesta área não terá muitas razões para ficar preocupado(a), o que não significa que deixe de ter os cuidados essenciais. Dinheiro : Utilize a sua capacidade de organização para sugerir algumas mudanças no seu trabalho.

: Utilize a sua capacidade de organização para sugerir algumas mudanças no seu trabalho. Pensamento positivo: Oiço a voz da minha intuição, sei que ela me diz sempre a verdade.

Oiço a voz da minha intuição, sei que ela me diz sempre a verdade. Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25

Aquário

Carta da Semana: O Mundo, que significa Fertilidade.

O Mundo, que significa Fertilidade. Amor : Vida familiar feliz, cheia de momentos de partilha e união.

: Vida familiar feliz, cheia de momentos de partilha e união. Saúde : Liberte o stress acumulado.

: Liberte o stress acumulado. Dinheiro : Pode ter um avanço muito importante a nível profissional.

: Pode ter um avanço muito importante a nível profissional. Pensamento positivo: Fazer o Bem dá alegria ao meu coração!

Fazer o Bem dá alegria ao meu coração! Números da Sorte: 2, 17, 19, 36, 38, 44

Peixes

Carta da Semana: 8 de Copas, que significa Concretização, Felicidade.

8 de Copas, que significa Concretização, Felicidade. Amor: Haverá muito romantismo, cumplicidade e união na vida a dois. Boa fase para um novo amor, se estiver só.

Haverá muito romantismo, cumplicidade e união na vida a dois. Boa fase para um novo amor, se estiver só. Saúde : Seja mais equilibrado(a) e dê valor ao seu bem-estar.

: Seja mais equilibrado(a) e dê valor ao seu bem-estar. Dinheiro : Siga avante com as suas ideias, confie na sua capacidade e no seu potencial.

: Siga avante com as suas ideias, confie na sua capacidade e no seu potencial. Pensamento positivo: A felicidade espera por mim!

A felicidade espera por mim! Números da Sorte: 1, 8, 17, 21, 39, 48

Maria Helena Martins é socióloga, taróloga e autora de vários livros. Presença assídua na televisão portuguesa, desde 2004, possui um centro em Lisboa onde proporciona consultas, terapias e palestras de transformação pessoal. Mais em www.mariahelena.pt.

