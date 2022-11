A taróloga Maria Helena faz todas as semanas no Contacto as previsões do horóscopo dos signos.

Maria Helena

Signos. As previsões semanais de 20 a 26 de novembro

Carneiro

Carta Dominante: 6 de Copas, que significa Nostalgia.

6 de Copas, que significa Nostalgia. Amor: As saudades do passado poderão ocupar-lhe a mente. Mantenha a esperança que dias melhores virão.

As saudades do passado poderão ocupar-lhe a mente. Mantenha a esperança que dias melhores virão. Saúde: Cuidado com o aparelho digestivo.

Cuidado com o aparelho digestivo. Dinheiro: Tenha cuidado com os conflitos entre colegas. Pode sair prejudicado(a).

Tenha cuidado com os conflitos entre colegas. Pode sair prejudicado(a). Números da Sorte: 1, 14, 25, 36, 47, 49

1, 14, 25, 36, 47, 49 Pensamento positivo: Concentro-me com confiança no presente.

Touro

Carta Dominante: 9 de Ouros, que significa Prudência.

9 de Ouros, que significa Prudência. Amor: A sua relação poderá estar a mudar muito rapidamente. Aja com cautela mas não se preocupe em excesso .

A sua relação poderá estar a mudar muito rapidamente. Aja com cautela mas não se preocupe em excesso Saúde: Cuide melhor dos seus dentes.

Cuide melhor dos seus dentes. Dinheiro: Não gaste mais do que realmente pode. Faça bem as contas.

Não gaste mais do que realmente pode. Faça bem as contas. Números da Sorte: 2, 15, 24, 26, 41, 42

2, 15, 24, 26, 41, 42 Pensamento positivo: Sou prudente nos meus passos, para chegar ao sucesso.

Gémeos

Carta Dominante: Valete de Ouros, que significa Reflexão, Novidades.

Valete de Ouros, que significa Reflexão, Novidades. Amor: Saiba ouvir a sua cara-metade. Lembre-se que ela também precisa de si.

Saiba ouvir a sua cara-metade. Lembre-se que ela também precisa de si. Saúde: Regular.

Regular. Dinheiro: Poderá investir em novos projetos, com prudência.

Poderá investir em novos projetos, com prudência. Números da Sorte: 5, 11, 17, 19, 28, 36

5, 11, 17, 19, 28, 36 Pensamento positivo: Procuro refletir bem antes de agir.

Caranguejo

Carta Dominante: O Imperador, que significa Concretização.

O Imperador, que significa Concretização. Amor: Está num período propício ao romantismo.

Está num período propício ao romantismo. Saúde: Se sofre de alguma doença crónica, poderá ressentir-se um pouco neste período.

Se sofre de alguma doença crónica, poderá ressentir-se um pouco neste período. Dinheiro: Conseguirá alcançar os seus objetivos profissionais.

Conseguirá alcançar os seus objetivos profissionais. Números da Sorte: 9, 18, 22, 36, 39, 44

9, 18, 22, 36, 39, 44 Pensamento positivo: Sei que consigo concretizar os meus objetivos!

Leão

Carta Dominante: 4 de Paus, que significa Ocasião Inesperada, Amizade.

4 de Paus, que significa Ocasião Inesperada, Amizade. Amor: É possível que retome o contacto com alguém que não vê há muito tempo.

É possível que retome o contacto com alguém que não vê há muito tempo. Saúde: Estará dentro da normalidade.

Estará dentro da normalidade. Dinheiro: Poderá ter necessidade de recorrer às suas poupanças.

Poderá ter necessidade de recorrer às suas poupanças. Números da Sorte: 11, 22, 29, 32, 39, 49

11, 22, 29, 32, 39, 49 Pensamento positivo: A vida traz-me boas surpresas e oportunidades.

Virgem

Carta Dominante: 2 de Copas, que significa Amor.

2 de Copas, que significa Amor. Amor: Aproveite os momentos mais íntimos para demonstrar à sua cara-metade o tamanho do seu amor.

Aproveite os momentos mais íntimos para demonstrar à sua cara-metade o tamanho do seu amor. Saúde: Procure o seu médico de família caso não se sinta bem.

Procure o seu médico de família caso não se sinta bem. Dinheiro: Dedique-se com afinco e determinação ao seu emprego porque pode ter uma boa surpresa.

Dedique-se com afinco e determinação ao seu emprego porque pode ter uma boa surpresa. Números da Sorte: 8, 17, 21, 25, 27, 47

8, 17, 21, 25, 27, 47 Pensamento positivo: O Amor habita o meu coração.

Balança

Carta Dominante: A Força, que significa Força, Domínio.

A Força, que significa Força, Domínio. Amor: D ê mais atenção às necessidades da sua cara-metade. Não negligencie aqueles que ama, cuide deles de forma constante.

ê mais atenção às necessidades da sua cara-metade. Não negligencie aqueles que ama, cuide deles de forma constante. Saúde: Possível inflamação dentária.

Possível inflamação dentária. Dinheiro: É provável que surja a oportunidade de dar seguimento a um projeto que estava parado.

É provável que surja a oportunidade de dar seguimento a um projeto que estava parado. Números da Sorte: 5, 20, 30, 40, 44, 48

5, 20, 30, 40, 44, 48 Pensamento positivo: Tenho força para superar todos os desafios.

Escorpião

Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa Viagem Inesperada.

6 de Espadas, que significa Viagem Inesperada. Amor: Deixe de lado o passado e concentre-se mais no momento presente.

Deixe de lado o passado e concentre-se mais no momento presente. Saúde: Poderá sofrer de quebras de tensão, tenha cuidado!

Poderá sofrer de quebras de tensão, tenha cuidado! Dinheiro: A impulsividade irá causar alguns estragos na sua conta bancária.

A impulsividade irá causar alguns estragos na sua conta bancária. Números da Sorte: 14, 28, 32, 33, 41, 49

14, 28, 32, 33, 41, 49 Pensamento positivo: A vida é uma viagem cheia de surpresas boas!

Sagitário

Carta Dominante: Ás de Ouros, que significa Harmonia e Prosperidade.

Ás de Ouros, que significa Harmonia e Prosperidade. Amor: Será recompensado pela sua tolerância e compreensão. Dê sempre um bom exemplo!

Será recompensado pela sua tolerância e compreensão. Dê sempre um bom exemplo! Saúde: O bem-estar físico vai acompanhá-lo(a) durante toda a semana.

O bem-estar físico vai acompanhá-lo(a) durante toda a semana. Dinheiro: Poderá receber dinheiro.

Poderá receber dinheiro. Números da Sorte: 1, 21, 23, 29, 32, 33

1, 21, 23, 29, 32, 33 Pensamento positivo: Cultivo a harmonia na minha vida!

Capricórnio

Carta Dominante: O Sol, que significa Glória, Honra.

O Sol, que significa Glória, Honra. Amor: Desfrute do ambiente familiar e ponha de lado as preocupações profissionais. Aproveite o espírito de união para recuperar forças.

Desfrute do ambiente familiar e ponha de lado as preocupações profissionais. Aproveite o espírito de união para recuperar forças. Saúde: Possíveis problemas de obstipação.

Possíveis problemas de obstipação. Dinheiro: Seja mais flexível; o facto de ser tão minucioso(a) pode prejudicá-lo(a).

Seja mais flexível; o facto de ser tão minucioso(a) pode prejudicá-lo(a). Números da Sorte: 9, 14, 18, 22, 33, 44

9, 14, 18, 22, 33, 44 Pensamento positivo: Mereço a glória que existe na minha vida!

Aquário

Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força, Coragem e Justiça.

Rei de Paus, que significa Força, Coragem e Justiça. Amor: Poderá ter uma discussão com os seus filhos. Procure o entendimento através da compreensão e da justiça.

Poderá ter uma discussão com os seus filhos. Procure o entendimento através da compreensão e da justiça. Saúde: Trate-se com amor! A sua saúde é o espelho das suas emoções.

Trate-se com amor! A sua saúde é o espelho das suas emoções. Dinheiro: Período de estabilidade a este nível.

Período de estabilidade a este nível. Números da Sorte: 11, 20, 28, 29, 30, 36

11, 20, 28, 29, 30, 36 Pensamento positivo: Tenho a coragem necessária para fazer mudanças na minha vida.

Peixes

Carta Dominante: Valete de Espadas, que significa Vigilante e Atento.

Valete de Espadas, que significa Vigilante e Atento. Amor: Andará um pouco desconfiado. Fale com o seu parceiro e esclareça as suas dúvidas.

Andará um pouco desconfiado. Fale com o seu parceiro e esclareça as suas dúvidas. Saúde: Sentir-se-á cheio(a) de energia.

Sentir-se-á cheio(a) de energia. Dinheiro: Aproveite bem as oportunidades que surgem.

Aproveite bem as oportunidades que surgem. Números da Sorte: 8, 12, 17, 19, 30, 48

8, 12, 17, 19, 30, 48 Pensamento positivo: Estou atento(a) às oportunidades que a vida me traz.

Maria Helena Martins é socióloga, taróloga e autora de vários livros. Presença assídua na televisão portuguesa, desde 2004, possui um centro em Lisboa onde proporciona consultas, terapias e palestras de transformação pessoal. Mais em www.mariahelena.pt.

