A felicidade pode ser inata para algumas pessoas, mas para outras é preciso trabalhar para lá chegar. Siga as dicas dos especialistas para ser mais feliz.

Viver 3 min.

Bem-estar

Sete passos para ser feliz

Ana TOMÁS A felicidade pode ser inata para algumas pessoas, mas para outras é preciso trabalhar para lá chegar. Siga as dicas dos especialistas para ser mais feliz.

Não há uma fórmula única para se ser feliz, diz o sociólogo Ruut Veenhoven, pioneiro na investigação científica do conceito como indicador que avalia o progresso dos países e autor do World Database of Happiness. Mas é possível sê-lo, traçando metas e dando passos para lá chegar.

Cada um constrói o seu caminho de felicidade com as escolhas que tem disponíveis e os objetivos que pretende alcançar, e às vezes a felicidade está mesmo em pequenos gestos e breves momentos a que não se presta a devida atenção.

Qual o segredo para ser feliz? Ser feliz pode dar trabalho mas não é impossível. Vários especialistas explicam ao Contacto do que pode ser feita a felicidade e como alcançá-la.

"Aprender a olhar para a vida de outra maneira e fazer um percurso de transformação pessoal, tentando corrigir os fatores que afastam da felicidade e dedicar mais tempo àquelas coisas que nos aproximam dela", como diz o reumatologista que trata doentes de fibromialgia promovendo a sua busca pela felicidade, José António Pereira da Silva, pode ser, afinal, a forma de alcançar esse tão desejado estado.

Seja qual for o caminho a seguir, há passos que podem ajudar a ser-se feliz. A psicóloga Isa Silvestre elenca alguns:

. Definir objetivos: A psicóloga Isa Silvestre começa por referir a importância de promover o autoconhecimento e definir objetivos. Ou seja, saber "para onde estamos a caminhar" e "aprender a manter o foco, a motivação e o entusiasmo" para lá chegar. Por vezes, "iniciar um processo de psicoterapia ou acompanhamento psicológico" pode ser essencial para fazer essa reflexão e começar um caminho que nos leve a ser mais felizes.

.Ter um cérebro saudável: Saúde mental e bem-estar andam muitas vezes lado a lado com a felicidade, já que é preciso ter satisfeitos alguns requisitos para poder apreciar a vida e o que nos pode trazer felicidade. Por isso, ter "um cérebro saudável ajuda. Para isso, sublinha Isa Silvestre, "precisamos socializar, dormir bem (sono com boa qualidade e quantidade), ter uma alimentação saudável e praticar exercício físico".

.Exercícios de felicidade: Há exercícios práticos que ajudam a chegar a um estado de felicidade mais facilmente. A psicóloga explica que "existem atividades que aumentam os níveis elevados de bem-estar, responsáveis pela produção das hormonas da felicidade: endorfinas (redução do stresse e dor), oxitocina (hormona do amor), serotonina (hormona da felicidade), dopamina (sistema de recompensa). Rir, elogiar os outros, ouvir música, fazer yoga, meditação, exercício físico, passeios na natureza, exposição solar, autocuidados, relembrar as vitórias, contacto físico (abraços, beijos, sexo) ou sentir e expressar gratidão" são atitudes e gestos que contribuem para deixar a pessoa mais feliz.

. Permitir os sentimentos: Isa Silvestre lembra que também "é importante promovermos a nossa ligação e atenção aos sentimentos e às emoções" para conseguirmos construir a nossa felicidade.

. Evitar comparações com o outro: Se há comportamentos e práticas a valorizar, também há outras a restringir. "Evitar alguns comportamentos, como comparar as experiências de alguém, em vez de as compreender e aceitar", assim como minimizar o que o outro está a sentir" são linhas vermelhas para quem procura realmente a felicidade.

.Aceitação: O que leva à importância da aceitação, rejeitando a obsessão pelo perfecionismo. "Aceitar o outro e nós próprios como realmente somos, não significa necessariamente concordar com uma experiência ou sentimento, mas apenas reconhecer que, naquele momento, essa pode ser a nossa verdade", exemplifica Isa Silvestre.

.O copo meio cheio e os pequenos nadas que tornam a vida melhor: "A felicidade pode estar em pequenos gestos, como receber um sorriso ou um carinho de alguém que nos é querido", lembra a psicóloga. E, como diz o reumatologista José António Pereira da Silva, "prestar mais atenção às coisas boas que nos acontecem e menos às coisas más".









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.