Sete lugares excecionais para casar no Luxemburgo

Sophie HERMES De um castelo a um museu ou a um lago: em 33 comunas, os casais podem dizer "sim" em locais únicos.

O casamento é suposto ser o dia mais bonito da vida de muitos casais. No entanto, a sala prevista para o casamento civil na câmara municipal nem sempre é a que os noivos sonham.

Graças a uma alteração da lei no ano passado, os municípios podem agora designar locais fora da câmara municipal onde se pode celebrar uma união para toda a vida - e onde se pode realizar uma cerimónia muito especial.

Como mostra a resposta da ministra do Interior Taina Bofferding (LSAP) a uma pergunta parlamentar do deputado do CSV Georges Mischo, 33 das 102 autarquias decidiram, até agora, oferecer aos seus cidadãos locais alternativos onde podem dizer "sim", seja no âmbito de um casamento ou de uma união civil. Eis uma seleção de alguns locais excepcionais.

1. Para príncipes e princesas

Casar num castelo é possível em Esch-sur-Sûre. Foto: Caroline Martin

É o sonho de muitas meninas: um casamento luxuoso de conto de fadas num castelo. Isto não é impossível no Luxemburgo, pelo menos para os casais das comunas de Bourscheid, Esch-sur-Sûre, Frisange, Useldange, Vianden ou Wiltz. Nestas comunas, é possível transferir a cerimónia de casamento para o castelo local.

2. Para quem não tem medo das alturas

Um momento inesquecível quando o primeiro casal disse "sim" no topo da Aquatower em Berdorf. Foto: Município de Berdorf

Sempre sonhou em dizer "sim" num local alto? Se vive em Berdorf, isso não deve ser um problema. A cerimónia pode ser realizada na plataforma de observação Aquatower, 50 metros acima do solo. Mas casar numa torre de água não é apenas possível em Berdorf. O município de Dudelange também adicionou o seu edifício à lista de possíveis locais para casamentos.

3. Para pessoas próximas da natureza

As pessoas que gostam de passar algum tempo na natureza encontrarão em muitas comunas um local propício para o efeito. O pátio, o jardim ou o parque adjacente à câmara municipal é um dos locais onde se podem celebrar casamentos em muitas comunas.

O Duerfgaart em Bertrange e o jardim de Osbourg em Grevenmacher oferecem um ambiente especial. Em Ulflingen, a celebração do casamento pode ser combinada com um churrasco, uma vez que o Grillplatz está listado como um local possível.

4. Para os amantes da montanha

Da estação superior do teleférico, a vista panorâmica é garantida. Foto: Sophie Hermes

Não quer perder o ar fresco da montanha no melhor dia da sua vida? Então, se vive em Vianden, está com sorte. Aqui, a estação superior do teleférico é um dos locais possíveis para casamentos.

E não é o único sítio com vista no município do norte. Uma vista panorâmica quase igualmente bela pode ser apreciada alguns metros mais abaixo, no planalto em frente ao Hockelstuer.

5. Para os amantes da arte

Existem também muitos locais para os amantes da arte. Na maior parte dos 33 municípios que permitem casamentos fora da câmara municipal, o centro cultural local faz parte da lista de locais possíveis.

Os locais mais invulgares incluem o KulTourhaus no município de Bettembourg, o Konsthaus em Lellingen (município de Kiischpelt), o WAX em Pétange ou o Museu Victor Hugo em Vianden.

Um casamento civil no anfiteatro de Breechkaul, no meio do Mullerthal (município de Berdorf), e na profanada capela de Kapweiler (município de Saeul) também deve ser inesquecível.

6. Para os amantes da água

No município de Weiswampach, o lago é um dos locais onde se podem celebrar casamentos. Foto: John Lamberty

O mergulho na água (mais ou menos) fria é muito fácil para os casais em Weiswampach, pelo menos no que diz respeito ao local. Os noivos podem dizer "sim" no lago inferior.

7. Para as associações

As pessoas envolvidas em associações encontrarão algo para fazer no município de Helperknapp. Aqui podem ser realizadas cerimónias nos serviços de salvamento em Boewingen/Atert e Tüntingen. Os entusiastas do desporto também encontrarão o local ideal nesta comunidade. O campo de tiro local e o campo de futebol estão na lista de locais aprovados para casamentos.

