Versão de "Grândola Vila Morena" na série "La Casa de Papel" dispara pesquisas no Google

Um dos maiores símbolos da Revolução dos Cravos ganhou uma nova versão na voz dos cantores espanhóis Pablo Alborán e Cecilia Krull na última temporada da série de televisão "La Casa de Papel".

A produção da série "La Casa de Papel" escolheu uma versão de "Grândola, Vila Morena" para a banda sonora da última cena do final do primeiro volume da última temporada da série. E o mundo rendeu-se.

A versão cantada por Pablo Alborán e Cecilia Krull ficou famosa desde a passada sexta-feira, 3 de setembro, aquando da estreia da quinta e última temporada da mais famosa série espanhola em todo mundo, na Netflix.

Segundo a Google, a canção tornou-se um dos temas mais pesquisados nos últimos dias. Embora a plataforma não revele números em concreto sobre a quantidade de pesquisas, os momentos altos das buscas são revelados. Numa escala de 0 a 100 (em que 100 corresponde à máxima popularidade do termo), o pico da pesquisa por "Grândola, Vila Morena" foi precisamente no dia após o lançamento da nova temporada, ou seja a 4 de setembro, escreve a revista NIT.

Os internautas de Portugal (100) foram os que mais procuraram a música, seguindo-se Moçambique (22), Espanha (22), Luxemburgo (21) e Angola (13). No total, internautas de 52 países pesquisaram a canção vezes suficientes para aparecerem nos dados do Google Trends. Chile, Argentina, México, Colômbia e Brasil também compõem o ranking.

La Casa de Papel: Hoje dá-se o início do fim A última temporada da aclamada série espanhola está dividida em dois volumes e contará com novo elenco.

As procuras no Google por "canção 'La Casa de Papel' 5" também registaram picos desde 3 de setembro, dia de estreia da primeira parte da quinta e última temporada. Já no YouTube, de acordo com o Google Trends, as pesquisas por "Grândola, Vila Morena" também registaram picos nos últimos dias.

Além da colaboração com Pablo Alborán, apelidada de "Requiem", Cecilia Krull, a voz da canção do genérico da série, gravou uma versão a solo ("War Version").

"Realizei três desejos: um dueto com a Cecilia Krull, fazer parte da banda sonora de 'La Casa de Papel' e cantar uma canção tão importante para Portugal", frisou Pablo Alborán, citado pela imprensa espanhola.



