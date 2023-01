A marca francesa apresentou recentemente, em Las Vegas, a sua visão do Peugeot do futuro.

Será este o Peugeot do futuro?

A marca francesa apresentou recentemente, em Las Vegas, a sua visão do Peugeot do futuro.

Frédéric De Backer



Apresentado recentemente no CES em Las Vegas - a maior feira de tecnologia de consumo do mundo - o Peugeot Inception é, antes de mais, uma visão para o futuro da marca do leão.

Em latim, inceptio significa o início. E para a Peugeot, este conceito marca o início de uma nova era, a da eletrificação.

O novo director de design, Matthias Hossan, concebeu um carro longo (quase 5 metros de comprimento) e baixo (1,34 metros). O estilo é minimalista mas agressivo, e as proporções são bastante desconcertantes com uma extremidade traseira inclinada.

A dianteira, a chamada "Fusion Mask" ("Máscara de Fusão"), será encontrada em todos os futuros Peugeots elétricos.

Carregamento por indução

Com 680 cavalos, o protótipo promete velocidade e adrenalina na estrada.



Graças à bateria de 100 kWh (quilowatts por hora), o Inception pode percorrer 800 quilómetros com uma única carga completa, o que equivale a uma viagem entre Bruxelas a Berlim.

O seu consumo é de 12,5 kWh por 100 quilómetros. O carregamento, que poderá ser feito por indução (sem cabo), permite carregar 30 quilómetros por minuto ou 150 quilómetros em cinco minutos.

No interior, o volante "Hypersquare" não está ligado à coluna da direção, e o painel de instrumentos tradicional desapareceu a favor de um "Halo Cluster": um ecrã circular projetado mais à frente.

(Artigo publicado originalmente no Virgule.)

