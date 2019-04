É melhor começar a cortar no sal.

Seis alimentos que aceleram o envelhecimento

Não existe uma dieta ideal contra o envelhecimento. No entanto, evitar alguns alimentos pode desacelerar as marcas do tempo.

Para além da comida, há vários fatores que condicionam o aspeto da pele: a exposição ao sol, a predisposição genética, o álcool ou o tabaco, para citar alguns. No entanto, a alimentação está na base do bom funcionamento do organismo, incluindo o maior órgão do corpo humano.

Através de uma alimentação equilibrada consegue poupar anos de vida à sua pele. Para tal, os nutricionistas aconselham a riscar estes alimentos da sua dieta ou evitá-los ao máximo e substituí-los por opções mais saudáveis.

Batatas fritas: Nem artesanais, nem feitas em casa. O nutricionista Daniel Ursúa explica que este alimento "tem baixa qualidade nutricional". O consumo de batatas fritas está relacionado com a acumulação de radicais livres (ou substâncias tóxicas) que envelhecem prematuramente a pele. No entanto, não precisa de retirar completamente a batata da alimentação, uma vez que este alimento é rico em Vitamina C, mas privilegie outras formas de a cozinhar, como cozida ou assada.

Bolachas de arroz: São consideradas um snack saudável e incorporadas em várias dietas. Contudo, as bolachas de arroz têm um alto índice glicémico e podem causar picos elevados de açúcar no sangue. Se forem consumidas em grande quantidade podem, inclusive, contribuir para um aumento de peso. O ideal é evitá-las, optando por fazer snacks de fruta ou legumes, como palitos de cenoura, para ir beliscando ao longo do dia.

Manteiga: Não é novidade que o consumo regular de manteiga é desaconselhada se quer ter uma dieta saudável. Há vários estudos a comprová-lo. Um deles, publicado na revista "Photochemistry and Photobiology", avaliou a influência deste tipo de gordura, o dano oxidativo e a função mitocondrial (respiração das células) na pele de ratos. Os resultados mostraram que as gorduras hidrogenadas (como as da manteiga) têm influência na espessura da pele e no desenvolvimento das rugas. Opte por gorduras mais saudáveis, como por exemplo o azeite. Mas sem exageros.

Bebidas com açúcar: Esta é outro alimento cujos malefícios não são novidade. As bebidas açucaradas são prejudiciais à saúde e devem ser evitadas. Não só pela quantidade de açúcar, mas também pelos níveis de cafeína que podem afetar o sono, algo que "está associado também ao aumento dos sinais de envelhecimento e a uma maior insatisfação com a aparência", descreve um estudo do Cleveland Medical Center, nos Estados Unidos.

Barras de chocolate: As barras de chocolate contêm cacau altamente processado que perdeu os componentes benéficos para a saúde como, por exemplo, os antioxidantes naturais. São um cocktail perigoso para a pele uma vez que juntam gorduras hidrogenadas e açúcares. As barras de cacau são uma alternativa mais saudável mas tenha atenção à quantidade.

Sal: Para a maioria das pessoas é difícil imaginar uma alimentação sem sal. Coloca-se em praticamente todos os pratos e as quantidades exageradas estão relacionadas com várias patologias. O sal pode provocar alergias, como é o caso da dermatite, torna a pele mais seca e desidratada, tornando mais visíveis os sinais de envelhecimento. O ideal é ir experimentando, aos poucos, cozinhar com especiarias que dão sabor à comida e são um substituto saudável do sal.