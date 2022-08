A 'Fouer' regressa este ano ao formato habitual entre 19 de agosto e 7 de setembro.

Feira popular

Schueberfouer. Feirantes do Luxemburgo, dos países vizinhos e até da Austrália

Diana ALVES A 'Fouer' regressa este ano ao formato habitual entre 19 de agosto e 7 de setembro.

Entre 19 de agosto e 7 de setembro, a maior feira popular do Luxemburgo vai estar 'estacionada' no Glacis. Esta edição terá 223 stands e a maior parte dos feirantes e comerciantes vem de França.

Segundo a autarquia da cidade do Luxemburgo, 35,9% dos feirantes são franceses, 30% luxemburgueses e 21,1% alemães. Há também belgas (11,2%), holandeses (1,4%) e até um australiano (0,4%).

A 'Fouer' regressa este ano ao formato habitual, após uma interrupção de dois anos devido à pandemia. O programa volta a incluir momentos já tradicionais como o Dia dos Burgomestres, Dia das Rainhas e as jornadas com desconto nas atrações.

No dia 24 de agosto assinala-se o Dia da Família, com descontos em todas as atrações. Os preços voltam a descer, e desta vez para metade, no último dia da feira popular, a 7 de setembro.

O encerramento será assinalado com o habitual fogo de artifício. A Schueberfouer foi fundada em 1340 por Jean l’Aveugle, que transformou o Glacis, no centro da cidade do Luxemburgo, numa gigantesca festa popular para toda a família. Hoje a festa é uma das mais importantes da Grande Região e da Europa.

A partir de meados de agosto, a feira vai ocupar os 4,44 hectares do Glacis, em Limpertsberg, na capital, com oito acessos ao espaço. A inauguração está marcada para as 17h do dia 19 de agosto. Falta pouco mais de uma semana.



