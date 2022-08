A maior feira popular do país abre as portas na sexta-feira. É um regresso ao formato pré-pandemia, mas com horários diferentes.

Feira popular

Schueberfouer fecha mais cedo: "É a partir de uma certa hora que surgem problemas"

"É a partir de uma certa hora que surgem mais problemas", e essa é uma das razões pelas quais a Schuberfouer vai passar a fechar uma hora mais cedo aos fins de semana, segundo Laurent Schwaller, diretor do Serviço de Festas e Mercados da autarquia da capital.

Saiba mais no artigo da Rádio Latina.

