Schueberfouer fecha hoje com atrações a metade do preço

“É uma grande responsabilidade como cantora carregar este apelido, mas eu quero guardá-lo comigo para ir o mais longe possível.” Cassandra Lobo é sobrinha daquele que ficou conhecido como “a voz de Cabo Verde”, Ildo Lobo, saudoso líder e vocalista do mítico grupo Tubarões. Cassandra nasceu na ilha de Santiago e reside há 18 anos no Luxemburgo. Em Cabo Verde venceu a primeira edição do concurso “Todo o Mundo Canta”. No Luxemburgo, depois do projeto “Cassandra Lobo Group” (world music), a cantora, que é também educadora de infância, vai lançar em breve o seu primeiro álbum a solo, um regresso às origens, com ritmos de Cabo Verde.