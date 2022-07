Há novos horários e carrosséis.

Viver 3 min.

Tradição

Schueberfouer. Conheça as novidades da maior feira popular do Luxemburgo

Jeff WILTZIUS Após dois anos de ausência, o evento regressa, finalmente, sem restrições. Mas há novos horários e carrosséis.

Após dois anos de constrangimentos devido à crise sanitária, incluindo o uso obrigatório de máscaras e lotação limitada, a Schueberfouer 2022 voltará a realizar-se sem impedimentos. "Houve muito trabalho envolvido na organização do evento deste ano", disse a burgomestre Lydie Polfer (DP) esta terça-feira, ao apresentar o programa do festival na capital.

A maior feira popular do Grão-Ducado está de volta em agosto Saiba mais detalhes sobre o programa da edição deste ano.

A tradicional Schueberfouer não acontecia desde 2020 por causa da covid-19. Em vez disso, houve as "festas de bairro" mais pequenas nas diferentes zonas da cidade e, no ano passado, foi organizada a "Fun um Glacis", uma feira alternativa com 41 carrosséis, stands de comes e bebes e muito mais.

De 19 de agosto a 7 de setembro, 223 vendedores voltarão a instalar-se no recinto de 44,4 hectares com os seus carrosséis e stands de fast-food para a maior festa popular da Grande Região. Cerca de 30% dos expositores que vão ocupar a feira são do Luxemburgo, mas a maioria, quase 40%, é de França.

Não haverá montanha-russa

"Um deles vem mesmo da Austrália", explicou o vereador Patrick Goldschmidt (DP). O vendedor referido terá um stand na allée Scheffer. Mais de 500 candidaturas para garantir um local de venda foram recebidas pela administração municipal. Segundo o vereador, porém, não haverá uma montanha-russa gigante "devido à falta de espaço".

Schueberfouer. Quase 700 anos de história da maior feira popular do Luxemburgo A festa que se realiza no Grão-Ducado desde 1340 é insubstituível e foi em tempos muito mais do que uma feira popular.

No entanto, para além dos inúmeros carrosséis, haverá 13 restaurantes e mais de 50 stands de comida, bem como oito novas atrações. Entre elas estão o "Daemonium", o maior comboio fantasma transportável da Europa, e o "Gravity", um carrossel que pode gerar uma força de 5G no corpo.

Outras bem conhecidas como a "Top Spin", a roda gigante ou a "Wilde Maus" estão também no programa. Para as crianças, o "Petit Bijou" ou o "Tour en bateau" são as duas grandes novidades que serão instaladas no campo do Glacis.

Feira abre e fecha mais cedo

A grande surpresa deste ano é a mudança do horário de funcionamento. "De modo a satisfazer os residentes de Limpertsberg, bem como os vendedores, ajustámos o horário", declarou Goldschmidt. As atrações da Schueberfouer abrirão às 12h em vez das 14h, e fecharão à 1h. A restauração abrirá, como habitualmente, às 11h. "Isto significa que os pais já não têm de esperar tanto tempo após a refeição para as crianças irem divertir-se." Para reduzir a poluição sonora, o evento terminará uma hora antes.

A organização não fez quaisquer declarações sobre o futuro preço de admissão às atrações. No entanto, assegurou que não irá aumentar os preços arbitrariamente. "A Schueberfouer deve continuar a ser uma festa para toda a família, independentemente da origem social", disse o vereador Serge Wilmes.

No entanto, é preciso lembrar que os custos para o setor da restauração aumentaram de forma acentuada devido à atual situação económica. Nesse sentido, o Colégio de Vereadores assume que os restaurantes e stands de comida terão de aumentar os seus preços de venda. "A fim de não aumentar a carga financeira para os feirantes — e, portanto, em última análise, para os clientes — os feirantes não terão de pagar quaisquer taxas de aluguer ao município este ano", explicou Goldschmidt.

"Ninguém está mais entusiasmado com o regresso da Schuerberfouer do que nós", reconheceu Charel Hary, presidente da Federação Nacional de Feirantes. Na quarta-feira, 7 de setembro, a Schueberfouer será encerrada com o tradicional fogo-de-artifício. "Nos anos pré-pandemia, mais de dois milhões de visitantes vieram", disse Wilmes. "Esperamos voltar a atingir este número este ano."

Como chegar à feira A forma mais fácil de chegar à Schueberfouer é de transportes públicos. Os autocarros partem em intervalos regulares dos parques de estacionamento gratuitos P&R Bouillon, Kockelscheuer ou Stade de Luxembourg e param à entrada da feira. Há vários parques de estacionamento cobertos disponíveis na capital, mas estão sujeitos a uma taxa. A partir da Gare ou de Kirchberg, os visitantes podem apanhar o tram. Além disso, muitos municípios têm os seus próprios autocarroscom destino à Schueberfouer.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição francesa do Luxemburger Wort.)



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.