A tão aguardada feira popular abre hoje ao público, no Glacis, em Limpertsberg.

Feira Popular

Schueberfouer arranca esta sexta-feira. São esperados dois milhões de visitantes

Diana ALVES A tão aguardada feira popular abre hoje ao público, no Glacis, em Limpertsberg.

É hoje. A Schueberfouer, a maior feira popular do país, abre as portas esta sexta-feira. A inauguração oficial está marcada para as 17h, na presença da burgomestre da Cidade do Luxemburgo, Lydie Polfer.

Nas próximas três semanas, são esperados dois milhões de visitantes no Glacis, como disse à Rádio Latina Laurent Schwaller, diretor do Serviço de Festas e Mercados da autarquia da capital.

Saiba mais no artigo da Rádio Latina.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.