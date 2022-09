Espetáculo de fogo ia realizar-se esta quarta, último dia da edição deste ano.

Encerramento

Schueberfouer. Afinal não vai haver fogo de artifício

Redação Comuna da capital diz que situação de seca do país não permite o espetáculo de fogo que encerra habitualmente o evento.

A comuna da Cidade do Luxemburgo anunciou esta terça-feira que o espetáculo de fogo de artifício da Schueberfouer, que assinala habitualmente o fim da feira popular, já não se vai realizar.

Num curto comunicado a autarquia refere que a decisão surge após o "parecer negativo" dos bombeiros luxemburgueses.

"Na sequência do parecer negativo do Serviço de Incêndio e Salvamento do Grão-Ducado (CGDIS), os fogos de artifício previstos para quarta-feira às 22 horas como parte da cerimónia de encerramento do Schueberfouer são cancelados devido ao aumento do risco de incêndio causado pelo prolongado período seco", pode ler-se.

Luxemburgo teve o verão mais seco em mais de 100 anos O Ministério de Agricultura, Viticultura e Desenvolvimento Rural divulgou esta sexta-feira o balanço meteorológico dos últimos três meses.

A par com algumas regiões europeias, o Luxemburgo vive atualmente um período de seca prolongada, tendo registado este ano o verão mais seco em mais de 100 anos.

A maior feira popular do Luxemburgo e da Grande Região regressou em 2022 após dois anos de paragem devido à pandemia da covid-19.

A feira começou a 19 de agosto e termina esta quarta-feira, 7 de setembro, agora sem o habitual fogo de artifício.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.