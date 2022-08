Veja as fotos da noite em que os jantares na feira da cidade foram servidos aos visitantes pelos burgomestres do Luxemburgo.

Schueberfouer. 34 burgomestres de avental à servir às mesas

Na maior feira do Luxemburgo as tradições continuam a cumprir-se. Na terça-feira, celebrou-se o "Dia dos Burgumestres" e como sempre, em vez de discursos, os autarcas do Grão-Ducado colocaram o avental, pegaram em bandejas e atenderam os clientes que nessa noite jantaram na Schueberfouer.

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. O Dia dos Burgomestres na Schueberfouer 2022. Chris Karaba Manon Bei Roller, Carlo Muller e Gilles Roth prontos para servir o peixe assado aos clientes. Photo: Chris Karaba A burgomestre da capital, Lydie Polfer, não faltou ao evento. Photo: Chris Karaba A burgomestre de Bourscheid, Anne Nickels-Theis, com o peixe frito pedido pelos visitantes. Photo: Chris Karaba Jeff Gangler, burgomestre de Bauschelt. Photo: Chris Karaba Roger Barthelemy, burgomestre de Flaxweiler posa para a fotografia. Photo: Chris Karaba Manon Bei Roller, burgomestre de Dippach serve mais uma mesa. Photo: Chris Karaba Carlo Muller, burgomestre de Reckange-sur-Mess leva o menu pedido. Photo: Chris Karaba Jean-Francois Wirtz, burgomestre de Betzdorf levando as cervejas para a mesa. Photo: Chris Karaba Simone Massard-Stitz, burgomestre de Sandweiller com batatas fritas. Photo: Chris Karaba A boa disposição de Steve Reckel, burgomestrs de Mondorf-les-Bains. Photo: Chris Karaba Gilles Roth,o burgomestre de Mamer atende dois clientes. Photo: Chris Karaba Paul Weimerskirch, burgomestre de Schifflange posa a enorme bandeja. Photo: Chris Karaba Yves Wengler, burgomestre de Echternach, servindo as bebidas. Photo: Chris Karaba Os representantes das comunas felizes com a receita do seu trabalho que foi doada à Cruz Vermelha. Photo: Chris Karaba Após o trabalho, os burgomestres num momento de descanso bem merecido. Photo: Chris Karaba O tradicional Dia dos Burgomestres na feira. Photo: Chris Karaba Os burgomestres posam para a foto com o cheque a ser doado à Cruz Vermelha. Photo: Chris Karaba

Ao todo foram 34 os burgomestres que participaram no evento, proporcionando uma animação extra aos visitantes. Não é todos os dias que se é servido por estes políticos.

A noite de trabalho foi paga a todos eles pelos gerentes e este montante ganho, bem como as gorjetas recebidas, foram doados à Cruz Vermelha. No final, estes funcionários especiais posaram para a foto com o cheque para doar.

Adaptado do artigo original publicado no Luxemburger Wort edição em francês.

