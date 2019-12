Em Portugal e no Brasil "Silva" é o mais usual.

Schmit continua a ser o apelido mais comum no Luxemburgo

Em Portugal e no Brasil "Silva" é o mais usual.

O apelido luxemburguês Schmit continua a ser o mais comum no Grão-Ducado. De acordo com o mais recente levantamento mundial de nomes, elaborado pela empresa de crédito online NetCredit, este é o apelido mais usual no Luxemburgo.



Em Portugal, também sem surpresas, o apelido "Silva" é o mais comum, tal como no Brasil.



No novo mapa mundial de apelidos, são destacados ainda outros nomes de família em português, como é o caso de "Lopes", o mais utilizado em Cabo Verde, "Gomes" na Guiné-Bissau, "Soares" em Timor-Leste, "Fernandes" em São Tomé e Príncipe ou "Manuel" em Angola.



Uma curiosidade... o apelido mais comum no Sri Lanka é também de origem portuguesa: "Perera", proveniente de Pereira, foi introduzido no antigo território português do Ceilão, nos séculos XVI e XVII.



Nos países vizinhos, Martin é o nome de família mais comum em França, Peeters na Bélgica e Müller na Alemanha.



Ainda no Luxemburgo, mas de acordo com uma publicação da Universidade do Luxemburgo de 2016, "da Silva" é apelido português mais comum e 42° no Grão-Ducado.