Sabe que idade tem o chocolate mais antigo do mundo?

Descoberta foi feita por pesquisa universitária canadiana.

A primeira utilização do cacau para produzir chocolate resultou numa bebida e já tem mais de cinco mil anos, de acordo com um estudo realizado na universidade da Columbia Britânica, no Canadá.

Os dados foram publicados na Nature Ecology & Evolution e referem que o primeiro chocolate do mundo foi produzido há cerca de 5.300 anos na América do Sul, contrariando dados anteriores que apontavam para 3.100 anos, tendo em conta vestígios encontrados no território correspondente na atualidade ao das Honduras.



De acordo com Michael Blake, um dos autores do estudo e docente no departamento de Antropologia da referida universidade, o documento reúne diversas demonstrações. "Este novo estudo mostra que as pessoas que habitavam entre a parte superior da bacia amazónica e o sopé dos Andes, no sudeste do Equador, colhiam e consumiam cacau que parece ser um parente próximo do tipo usado quase 1.500 anos mais tarde no México", disse, citado pela imprensa internacional. "O cacau encontrado era originalmente cultivado na América do Sul, no Alto Amazonas, e não na América Central. E o uso do cacau, provavelmente como uma bebida, foi algo que se espalhou até ao norte com base em propriedades onde se cultivava cacau no que hoje é a Colômbia e, eventualmente, o Panamá e outras partes da América Central e do sul do México", acrescentou Blake.

