Sabe onde está a maior estátua do mundo?

Mede 182 metros de altura e custou cerca de 360 milhões de euros.

A Índia homenageia Sardar Vallabhbhai Patel, líder político e social que esteve ligado à luta pela independência do país face ao império britânico em 1947, com a inauguração da maior estátua do mundo na região ocidental do país. Fica de frente para a barragem de Narmada, situando-se a pouco mais de três quilómetros, na ilha de Sadhu Bet, perto de Rajpipla, no estado de Gujarat, onde nasceu Patel, a 31 de outubro de 1875.

9 Diferentes perspetivas da Estátua da Unidade, a mais alta do mundo, dedicada a Sardar Patel, um dos heróis da independência da Índia. AFP

Segundo as agências internacionais, a Estátua da Unidade mede 182 metros de altura e o projeto, para o qual foram pedidos donativos com vista à sua finalização, terá custado cerca de 360 milhões de euros, grande parte com origem em fundos governamentais e do estado de Gujarat.



"Muita gente fala da estátua da Liberdade em Nova Iorque - pois bem, queremos construir uma estátua de Sardar Patel que tenha o dobro do tamanho", anunciou em 2013 o atual primeiro-ministro, Narandra Modi, quando ainda era apenas responsável político no estado de Gujarat.

Na estátua estão incluídos ainda um centro de pesquisa e entretenimento, bem como uma instalação museológica, havendo um hotel de três estrelas num complexo situado nas imediações.

No entanto, o projeto, ao qual Modi se referiu pela primeira vez em 2010, tem sido sujeito a críticas, porque os adversários do primeiro-ministro consideram que a estátua representa mais um esforço do seu partido (Bharatiya Janata) para se "apropriar de uma popular figura nacional". Patel foi membro do Partido do Congresso, a mais antiga organização política indiana, que se encontra na oposição a Modi.

Depois do papel que representou no movimento não-violento pela independência da Índia, Patel foi o primeiro vice-primeiro-ministro e ministro do Interior no governo de Jawaharlal Nehru. Fulcral na unificação dos diversos estados que resultou numa Índia próxima da atual, iria transformar-se num símbolo do nacionalismo. Morreu a 15 de dezembro de 1950.

Mas o recorde estabelecido pela nova estátua pode não durar muito, uma vez que está em construção uma outra, dedicada a Shivaji, um guerreiro Maratha, numa ilha ao largo da costa ocidental de Mumbai, no Mar da Arábia. Trata-se de outro projeto do primeiro-ministro indiano, neste caso orçado em mais de 500 milhões de euros, cuja altura será de 212 metros.

