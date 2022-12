O que pedem os mais pequenos a São Nicolau este ano?

Viver 6 3 min.

Natal

São Nicolau já recebeu 1800 cartas de crianças do Luxemburgo este ano

Thomas BERTHOL O que pedem os mais pequenos a São Nicolau este ano?

No dia de São Nicolau, que se celebra esta terça-feira, 6 de Dezembro, o Virgule revela o que os residentes mais pequenos do Luxemburgo pedem ao "Kleeschen" neste Natal.

“Caro São Nicolau, envio aqui a minha lista. Agora sou um menino muito bom e ajudo muito a minha mãe e o meu irmão. Muito obrigado!" A carta de Soriano, com desenhos coloridos e a lista de presentes para este Natal, é semelhante a tantas e tantas outras que já chegaram ao secretariado do "Kleeschen" (São Nicolau) dos Correios do Luxemburgo. Este ano, já foram enviadas cerca de 1800 cartas. Os meninos que colocaram a sua morada na missiva irão receber em casa uma resposta do Pai Natal. “A Post é parceiro do 'Kleeschen' desde 1842 e ajuda-o a separar sua correspondência. Diariamente, e com a maior rapidez possível, o Pai Natal responde a todas a crianças que enviaram a sua morada na missiva”, indica o segundo maior empregador do país.



“Este ano, os funcionários podem, com o acordo do seu superior, vir ajudar o secretariado a codificar endereços, durante uma hora. Além dos colaboradores do departamento de comunicação, uma dezena de funcionários ajudou "ad hoc" o secretariado”, indica ainda o departamento de comunicação da Post.



6 As cartas das crianças do Luxemburgo que já chegaram ao Pai Natal, via Post. Photo: Post Luxembourg

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. As cartas das crianças do Luxemburgo que já chegaram ao Pai Natal, via Post. Photo: Post Luxembourg As cartas das crianças do Luxemburgo que já chegaram ao Pai Natal, via Post. Photo: Post Luxembourg São Nicolau na Place de Paris. Photo: Thomas Bethol O marco de correio vermelho para as cartas ao Pai Natal, em frente à câmara municipal da capital. Photo: Thomas Berthol O marco de correio vermelho para as cartas ao Pai Natal, em frente à câmara municipal da capital. Photo: Thomas Berthol O São Nicolau já começou a visitar o Luxemburgo no fim-de-semana.

Escrever ao São Nicolau, é muito simples, precisando apenas os mais pequenos de colocar a sua carta num marco de correio amarelo. "Como é o 'Kleeschen', se o porte não estiver correto, não importa! As cartas chegam na mesma ao secretariado. Algumas crianças desenharam o selo na sua carta, o que é muito bonito".

"Fui muito bom este ano e saí-me bem na escola. Gostaria de ter uma centena de cartas Pokémon", escreve uma criança. Já Lea, de quatro anos, admite que tem sido "(quase) sempre boazinha" e gostaria de ter como presente brinquedos para criar a sua própria loja. Noutra das cartas uma criança admite que foi bem comportada este ano, "muitas vezes...mas nem sempre". A criança diz que ficará "contente se finalmente puder vir a minha casa". Mas faz um pedido: "Por favor, venha sem o 'père Fouettar' (bicho papão)".

Endereço do São Nicolau O secretariado do 'Kleeschen' continua a funcionar mesmo depois de 6 de Dezembro. Aqui está a sua morada: Kleeschen 1, Spillstrooss L-3290 Am Himmelsland Para receber uma resposta de São Nicolau, não se esqueça de escrever o seu endereço no envelope!

Também a cidade do Luxemburgo recebe correio endereçado a São Nicolau, há quase 40 anos, num marco do correio de cor vermelha que é colocado em frente à câmara municipal da capital, geralmente duas semanas antes do dia de São Nicolau. O município diz receber "cerca de uma centena de cartas por ano".

O que é que a capital faz com todas estas mensagens recebidas? "As cartas enviadas a São Nicolau através da cidade do Luxemburgo são recebidas e lidas por funcionários nossos. Mas, o que acontece depois a estas mensagens deve permanecer um segredo bem guardado pela cidade do Luxemburgo, para não pôr em perigo a conceção do São Nicolau e as belas memórias que as crianças lhe associam", declara o gabinete de imprensa do município. Um "segredo bem guardado" para manter os mais pequenos felizes, mas também os adultos.

São Nicolau voltou a sair à rua no Luxemburgo O velhinho de barbas longas fez as delícias dos mais pequenos no fim de semana. Veja as imagens.

Não é apenas para São Nicolau que as crianças escrevem. Em frente ao Urban Bar, no centro da capital existe também um marco de correio vermelho com a inscrição "Letters for Santa" (Cartas para o Pai Natal). "Este é o segundo ano que avançamos com esta iniciativa, e é apenas por diversão. Veremos depois do Natal se alguma carta foi lá colocada", diz um empregado do estabelecimento.

Não importa se seja São Nicolau ou Pai Natal porque a questão é idêntica: E o leitor, portou-se bem este ano?

Artigo publicado originalmente no Vírgule.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.