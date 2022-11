Parta à descoberta do natal em seis cidades do país, numa viagem repleta de magia e onde o espírito natalício está bem presente nos mercados e festividades várias.

É Natal

Roteiro dos seis mercados de natal no Luxemburgo

Laura BANNIER Parta à descoberta do natal em seis cidades do país, numa viagem repleta de magia e onde o espírito natalício está bem presente nos mercados e festividades várias.

A época natalícia é bem especial no Grão-Ducado com as cidades iluminadas e decoradas a rigor oferecendo atividades diversas aos seus residentes. Este ano, saiba o que vai encontrar nos mercados de natal pelo país, onde cada cidade de orgulha de ter a sua festa especial.

Cidade do Luxemburgo

Durante sete semanas, as imperdíveis luzes natalícias estão de volta para encantar as ruas da capital do Luxemburgo. No total, não um, não dois, mas quatro mercados de Natal foram criados nas várias praças da cidade. No mercado "Lëtzebuerger Chrëschtmaart" na Place d'Armes, o tradicional presépio gigante e a grande árvore de Natal encantam miúdos e graúdos. Aqui 38 tendinhas iluminadas e coloridas das vendas mais variadas acolhem os visitantes.

Photo: Guy Jallay

Na Praça da Constituição, 41 stands dão vida ao "Wantermaart", enquanto que o "Niklosmaart" invadiu mais uma vez a Praça de Paris. Finalmente, este ano, Kinnekswiss acolhe o "Wanterpark", uma aldeia gastronómica composta por seis stands de iguarias diversas, onde os visitantes se podem deliciar com petiscos típicos do natal e não só. Há falta do tradicional ringue de gelo aquece-se o coração e o estômago.

Todas as informações podem ser consultadas no site Winterligths.

Esch-sur-Alzette

Na cidade do ferro, o Natal já está a espalhar a sua magia. O mercado "Escher Krëschtmoart" está de volta à praça da câmara municipal prometendo diversão e entretenimento todas as sextas, sábados e domingos. A famosa "Pirâmide de Glühwein", que significa "pirâmide de vinho de mulled", ergue-se orgulhosamente entre os stands, onde é possível comprar deliciosas bebidas doces, alcoólicas ou não.

Todas as informações podem ser consultadas no site de Esch-sur-Alzette.

Differdange

Os fãs da patinagem no gelo irão certamente reunir-se em Differdange este inverno. Devido às medidas de poupança de energia, a cidade virou-se para uma pista de gelo artificial, mas que, no fundo continua a ser uma pista de gelo, que será instalada na Place du Marché. As festividades de Natal terão início na sexta-feira, 2 de Dezembro às 18h30, com promessa de diversos eventos ao longo dos fins-de-semana até 22 de Dezembro.

Todas as informações podem ser consultadas no site de Differdange.

Foto: Marc Wilwert

Dudelange

Em Dudelange, a magia do Natal invadirá a cidade a partir de 26 de novembro, graças ao mercado de Inverno na Place Am Duerf. De 9 a 18 de dezembro, o ambiente será natalício e medieval no segundo mercado de Natal na Place de l'Hôtel de Ville. As barraquinhas de natal das várias associações da cidade estarão presentes oferecendo petiscos e bebidas típicas de natal, além de sugestões para presentes originais. Aqui o natal celebra-se ao estilo medieval, com pessoas trajadas a rigor e uma fogueira que fará os visitantes viajar no tempo.

Todas as informações podem ser consultadas no site de Dudelange.

Ettelbruck

No norte do país, em Ettelbruck, as festividades de natal iniciam-se mais tarde, depois do ano novo. Os mercados de natal na Place de l'Eglise e na Place de l'Hôtel de Ville podem ser visitados nos dias 9, 10 e 11 de Dezembro, compostos por diversos stand de associações locais. Nestes dias, as lojas estarão excecionalmente abertas até às 21h00 de sexta-feira 9, e das 14h00 às 18h00 de domingo 11.

Todas as informações podem ser consultadas no site de Ettelbruck.

Echternach

Parta à descoberta de um dos mais antigos mercados de Natal no Luxemburgo, Em Echternach, a grande festa natalícia terá lugar, na quinta-feira, 9 de dezembro, às 17 horas no parque de estacionamento A Kack. Num ambiente mágico oferecido pelas decorações natalícias haverá diversos concertos de natal e locais para as mais variadas compras.

Todas as informações podem ser consultadas no site weihnacht.

Artigo publicado originalmente no Virgule

