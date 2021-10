Depois dos rumores, a confirmação oficial. O internacional português e a companheira Georgina Rodríguez vão ser pais de gémeos.

Ronaldo e Georgina vão ser pais de gémeos

Depois dos rumores, a confirmação oficial. O internacional português e a companheira Georgina Rodríguez vão ser pais de gémeos.

O anúncio foi feito oficialmente pelo craque português no Instagram esta tarde. A revista iHola tinha anunciado esta quinta-feira de manhã em exclusivo que a Georgina Rodríguez estaria grávida de 12 semanas. E Ronaldo acabou por confirmá-lo, e em dose dupla.



Na publicação Cristiano e Georgina seguram a ecografia onde se pode ver os dois bebés. Na mensagem Ronaldo refere estar muito feliz e ansioso pela chegada dos gémeos. Um dos comentários ao post é da própria mãe de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro. "Que venha com saúde estes meus netos que é o que mais importa", escreveu.

Cerca de uma hora após o anúncio, o post já contava com quase dez milhões de likes. Entre personalidades e organismos que já congratularam o jogador e a modelo encontram-se Diogo Dalot, companheiro da seleção e do Manchester United, David De Gea, jogador do United, e Marisa Mendes, filha do empresário Jorge Mendes.

Georgina de 27 anos já tem uma filha com Cristiano Ronaldo, Alana que nasceu em 2017. O futebolista é ainda pai de Cristiano Ronaldo Jr., que nasceu em 2010, e os gémeos Eva e Mateo, nascidos em 2017, os três de barrigas de aluguer.





