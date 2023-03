Restaurante com cozinha sem glutén no Luxemburgo recebe estrela Michelin

Nove restaurantes luxemburgueses foram premiados pelo guia Michelin.

Ana Patrícia CARDOSO Nove restaurantes luxemburgueses foram premiados pelo guia Michelin.

O restaurante "Le Pavillon Eden Rose", em Kayl, recebeu na segunda-feira a sua primeira estrela Michelin, na cerimónia que decorreu no Teatro Real de Mons, na Bélgica. O mais famoso guia de comida apresentou a seleção Michelin Bélgica e Luxemburgo 2023 e o restaurante luxemburguês foi um dos estreantes.

O espaço de Valerian Prade e Caroline Esch, com uma cozinha sem glutén, foi descrito como "um pavilhão de aço Corten, bem no meio do lindo parque de Kayl, uma decoração em torno da cor rosa, uma atmosfera romântica e um serviço de porcelana".

"Eden Rose é uma senhora cheia de elegância. A cozinha cuidadosamente trabalhada presta muita atenção aos detalhes. Sabores característicos emergem de criações subtis que não carecem de vitalidade. Sem falar na carta de vinhos, principalmente da propriedade da família", justificou o guia.

No total, nove estabelecimentos luxemburgueses foram premiados com uma ou mais estrelas Michelin: La Distillerie, em Bourglinster; Léa Linster, em Frisange, Fani, em Roeser; Guillou Campagne, em Schouweiler; Mosconi, Ryodo e La Villa de Camille et Julien, localizados na capital mantiveram a sua estrela.



Já o Ma Langue Sourit, em Oetrange, conseguiu o feito de manter as duas estrelas Michelin.

No total o guia atribuiu 149 estrelas Michelin e 147 títulos "Bib Gourmand", para lugares que oferecem uma boa relação qualidade/preço nestes países (entrada, prato principal e sobremesa por cerca de 45 euros).

Este ano, apenas um restaurante no Luxemburgo recebeu a segunda distinção: o Bazaar, na Cidade do Luxemburgo.

