Relais pour la Vie 2021 já tem mais de 200 equipas inscritas

Diana ALVES Já estão inscritas mais de 200 eq uipas para a edição 2021 do Relais pour la Vie (Estafeta pela Vida, em português), que se realiza nos dias 27 e 28 de março. Este ano, a corrida solidária contra o cancro, que costuma encher o pavilhão desportivo Coque, em Kirchberg, vai acontecer de forma virtual, um pouco por todo o país.

Em plena pandemia, a Fundação Cancro, que organiza o evento, decidiu lançar um Relais pour la Vie adaptado às regras sanitárias atuais. Assim, os participantes poderão correr, caminhar ou pedalar à hora e no local que quiserem – a forma encontrada para evitar grandes ajuntamentos. Seja no bosque, no bairro de residência, na empresa ou na escola, o objetivo é que cada equipa acumule um total de 24 horas e que se comprometa a fazer uma recolha de fundos.

Neste formato, não serão impostos horários. Isto é, os membros de uma equipa podem correr todos de manhã, por exemplo, não sendo que necessário que corram durante a noite, como é hábito. Para tentar unir os participantes durante o evento, a fundação pede que as atividades das equipas sejam partilhadas nas redes sociais com a hashtag #Relais2021Lux.

Apesar de a edição 2021 do maior evento nacional de apoio aos doentes oncológicos contar já com mais de 200 equipas inscritas, o número continua aquém do registado nos últimos anos. Em 2019, o evento reuniu mais de 350 formações. Mas, se ainda não se inscreveu, saiba que vai a tempo, as inscrições podem ser feitas até ao dia do evento, no site.

Também as tradicionais cerimónias de abertura e encerramento do evento vão decorrer de forma virtual. A de abertura está marcada para o sábado, dia 27, entre as 16:00 e as 17:00, ao passo que a de encerramento acontece no domingo, dia 28, à mesma hora. Ambas serão transmitidas em direto no site oficial, nas redes sociais e nos sites da RTL e do L’Essentiel.

Note-se que o dinheiro das inscrições, assim como os fundos angariados no âmbito do evento servem para ajudar a financiar as atividades da Fundação Cancro.



