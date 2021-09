Crianças com medo de ir para a escola? Como incentivá-las a fazer os trabalhos de casa? A ter rotinas? Envie-nos as suas questões, e estas serão respondidas todas as semanas por uma psicóloga e uma professora no Contacto.

Regresso às aulas

Dúvidas sobre educação? Uma psicóloga e professora respondem aos leitores

Redação Crianças com medo de ir para a escola? Como incentivá-las a fazer os trabalhos de casa? A ter rotinas? Envie-nos as suas questões, e estas serão respondidas todas as semanas por uma psicóloga e uma professora no Contacto.

O regresso às aulas é um momento de alguma ansiedade não só para os filhos mas também para os pais. Durante as próximas semanas, a psicóloga Ana Cristina Barbosa e a professora Alexandra Brito vão responder às dúvidas dos encarregados de educação.

Envie-nos as suas questões para contacto@contacto.lu e as duas especialistas responderão a várias destas perguntas na sua crónica semanal no Contacto.

Ao longo destas semanas a Ana Barbosa e Alexandra Brito darão ainda dicas para facilitar o processo de adaptação às novas rotinas escolares.

Ana Cristina Barbosa (psicóloga) Mãe de uma pequena contestatária de 10 anos e de uma grande comilona de 11 meses. Formada em Psicologia na Universidade do Porto. Membro efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses, especialista em Psicologia Clínica e da Saúde bem como em Psicologia comunitária, trabalha há 18 anos na área da Educação, dos quais os últimos dois no Luxemburgo. Alexandra Brito (professora) Filha de uma mulher eternamente inspiradora e mãe de uma adolescente brilhantemente complexa, de 14 anos. Professora do 1o ciclo há 12 anos, trabalha com crianças dos 3 aos 16 anos há mais de 20. Paralelamente, é ilustradora tendo participado em diversos projetos. Vive no Porto há 48 anos.

