Reembolso de bilhetes de avião. Companhias 'low-cost' são as últimas a devolver

Marco MENG Durante a pandemia e nestas férias de verão muitos voos foram ou estão a ser cancelados. Existem passageiros que não são reembolsados no prazo de sete dias, como manda a lei.

Após os confinamentos e restrições, finalmente verdadeiras férias. Está quase na hora: um bom hotel, a praia, o mar. Mas dois dias antes da partida, chega uma SMS: a companhia aérea anuncia que a hora de partida foi alterada das 10h00 para as 18h00 e que o voo de regresso será às 6h00 em vez das 17h00.

Alguns clientes aceitam a alteração. Outros cancelam as suas reservas e procuram voos com tempos de viagem mais adequados. Neste último caso, com uma companhia aérea irlandesa de baixo custo, o passageiro pode preencher um formulário online para obter um reembolso do preço do bilhete. Mas pode acontecer que esse mesmo passageiro não obtenha mais informações da companhia, muito menos o reembolso do dinheiro.

Em 2020 e 2021, a Luxair causou insatisfação aos clientes ao cancelar voos devido à pandemia e, depois, segundo queixas de alguns passageiros não reembolsou o voo. Foi apenas dado um voucher para uma viagem futura com validade de um ano. Questionada pelo Luxemburger Wort, a empresa explicou que "todos os clientes Luxair cujos voos são cancelados podem escolher entre um voucher com um bónus de 10% ou um reembolso, desde que tenham reservado diretamente com a Luxair".

Todos os clientes da Luxair podem escolher entre um voucher ou um reembolso.

Isto também se reflete nos emails enviados aos clientes da Luxair cujos voos foram cancelados ("Clique aqui para solicitar o Voucher +10% de bónus", "Clique aqui para obter o reembolso dos seus bilhetes"). No entanto, alguns clientes queixam-se de que o link para o reembolso não funciona.

O diretor da Luxair, Gilles Feith, salienta que só se pode escolher uma vez e que na maioria das vezes o voucher é aceite. "Se aceitar um voucher, não pode pedir um reembolso depois", clarifica. Por outro lado, quem não tenha reservado diretamente com a Luxair, mas através de um operador turístico, tem de reclamar o reembolso ao operador.

"Certamente não queremos guardar dinheiro de forma ilegal", explica Gilles Feith, "mas como uma pequena companhia aérea, queremos manter os nossos clientes".

Em muitos casos, companhias aéreas não respeitam a política de reembolsos

O fim do confinamento não pôs fim à questão dos reembolsos, uma vez que dezenas de milhares de voos foram cancelados só nos maiores aeroportos da Europa entre abril e julho deste ano, incluindo a época alta. Nos últimos meses, a razão prende-se com a falta de pessoal de terra nos aeroportos.

Mas ao reservar e pagar um voo com uma companhia aérea é celebrado um contrato no qual a companhia aérea se compromete a transportar o passageiro. Isto não pode ser simplesmente alterado por uma parte contratante, explicam os defensores dos consumidores. Como se processa então o processamento do reembolso do dinheiro pago antecipadamente?

"De facto", explica Kevin Wiseler, advogado do Centro Europeu do Consumidor (CEC Luxemburgo), "algumas companhias aéreas estão a ter problemas a reembolsar os clientes. Na prática, isto significa que não pagam no prazo de sete dias, como exige o Regulamento dos Direitos dos Passageiros Aéreos. E em muitos casos, o pagamento só é feito se o passageiro "tratar ativamente do assunto", o que implica mais do que apenas preencher um formulário de reembolso e esperar que tudo se resolva como planeado.

Devido ao elevado número de reembolsos causados pela pandemia, os operadores turísticos ficaram em risco de falência, razão pela qual o Luxemburgo, pelo Regulamento Grão-Ducal de 27 de março de 2020, e alguns outros países europeus decidiram suspender o reembolso do preço da viagem em caso de cancelamento de viagens organizadas por operadores turísticos. No Luxemburgo, o estado de crise terminou oficialmente a 24 de junho de 2020.

Na Internet, os muitos organismos de direitos dos passageiros que tentam obter reembolsos para os clientes mostram como pode ser difícil obter a devolução do dinheiro de várias companhias aéreas. O CEC Luxemburgo está também a receber cada vez mais pedidos de ajuda. O organismo nota que há cada vez mais queixas contra determinadas empresas aéreas.

Comunicações de várias organizações do tipo mostram que são principalmente as low-cost que não reembolsam a tempo. Em 2020, a organização britânica de defesa do consumidor Which! informou que apenas 5% dos clientes da Ryanair foram reembolsados nos sete dias prescritos por lei após o cancelamento do voo.

Regulamento da UE define compensação entre 250 e 600 euros

No Luxemburgo, a autoridade encarregada da execução do reembolso dos passageiros, está localizada no Ministério da Defesa do Consumidor do Luxemburgo. É o organismo a que um passageiro pode recorrer se não tiver sido reembolsado pela companhia aérea após dois meses.

Os passageiros da Volotea, Easyjet ou Ryanair têm portanto de esperar muito tempo antes de serem reembolsados, enquanto que os casos da Lufthansa, por exemplo, foram resolvidos rapidamente. Segundo o ministério, entre 2020 e 2022, apenas 14% dos casos de desacordo entre um passageiro e uma companhia aérea no Luxemburgo puderam ser resolvidos dentro do prazo de três meses. A média foi de 170 dias.

Os casos podem ser bastante complexos. Para além de um reembolso do preço do voo, o passageiro tem também direito a uma indemnização. De facto, o regulamento europeu sobre os direitos dos passageiros aéreos estabelece claramente que deve ser paga uma indemnização aos passageiros não só em caso de cancelamento do voo, mas também de atrasos ou mudanças nos horários dos voos. Dependendo da duração do voo, esta situa-se entre 250 e 600 euros.

O momento em que o viajante for informado das mudanças é decisivo. Se for mais de 14 dias antes da data de partida, não há direito a compensação. O mesmo se aplica se for oferecido aos viajantes uma alternativa que lhes permita partir no mínimo duas horas antes da hora programada de partida e chegar ao seu destino final menos de quatro horas após a hora de chegada programada.

No que diz respeito às reservas de voos, o Regulamento 261/2004 da UE sobre direitos dos passageiros aéreos aplica-se a voos com partida de um país da UE, independentemente da companhia aérea, bem como a voos com partida de um país não comunitário para a UE, se a companhia aérea for da UE. A lei define claramente a compensação que as companhias aéreas devem pagar por atrasos de voos, cancelamentos de voos ou recusa de embarque, com efeito retroativo até três anos: atraso de pelo menos três horas no destino, se o voo for cancelado ou se a ligação falhar a duas semanas antes da partida.

Os voos de até 1.500 quilómetros são compensados com 250 euros por passageiro, enquanto que para distâncias entre 1.500 e 3.500 quilómetros a compensação é de 400 euros. Se for um voo de longo curso de mais de 3.500 quilómetros, o passageiro tem direito a 600 euros. De resto, aplica-se a Convenção de Montreal, mas ao contrário da legislação europeia, esta não prevê a compensação por inconvenientes causados pela interrupção do voo.

Como o cumprimento do horário de voo é uma das principais obrigações do contrato de transporte aéreo, as alterações unilaterais só são possíveis se forem razoáveis para o passageiro. A companhia aérea deve, portanto, especificar as razões válidas para as alterações. Os termos e condições gerais e as cláusulas contratuais não são suficientes. Em maio deste ano, o Tribunal Comercial e o Tribunal de Recurso de Viena decidiram que os passageiros da Ryanair teriam de suportar custos desproporcionados para fazer valer os seus direitos e que 32 cláusulas das condições gerais de transporte desta low-cost eram ilegais.

Mas muitos estão relutantes em contratar um advogado e apresentar uma queixa. Como o regulamento da UE não é seguido à letra, algumas companhias aéreas escapam-se de pagar a conta.

O facto de os bilhetes de avião serem pagos com meses de antecedência e, no caso do cancelamento a luta pelo reembolso torna-se um verdadeiro pesadelo, preocupa muitos os Governos europeus. O problema do reembolso atingiu proporções tais que até a prática comum de pagar antecipadamente os bilhetes de avião está a ser questionada.

Se os viajantes tivessem de pagar apenas no check-in, muitos problemas seriam resolvidos. Mas as companhias aéreas estão contra a ideia. Para as empresas, o pagamento antecipado significa mais segurança de planeamento e permite oferecer descontos atrativos para as reservas antecipadas.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição alemã do Luxemburger Wort.)

