Quer saber como é a vida no palácio dos Grão-Duques?

Catarina OSÓRIO Edifício volta a abrir portas durante este verão. Saiba quando pode visitar a residência de trabalho de Henri e Maria Teresa.

Quer saber como é a vida no palácio grão-ducal? O que lá fazem Henri e Maria Teresa? Como habitualmente durante o verão, o palácio grão-ducal volta a abrir portas entre julho e agosto deste ano.

A residência de trabalho do casal grão-ducal vai estar, assim, aberta ao grande público entre 20 de julho e 31 de agosto.

Haverá sete visitas guiadas todos os dias, em várias línguas (incluindo francês, alemão, luxemburguês e inglês). Os bilhetes têm um custo de 15 euros para os adultos e de 7,5 euros para as crianças dos 4 aos 12 ans. As crianças com menos de 4 anos têm entrada gratuita.

As visitas guiadas são limitadas e estão sujeitas a reserva. Os bilhetes podem ser comprados no site oficial do turismo da capital (LCTO) ou no posto de turismo da capital (30, place Guillaume II).



O palácio grão-ducal está localizado em pleno coração histórico da capital luxemburguesa. Antes de pertencer à casa grã-ducal, o edifício albergou a primeira câmara municipal da cidade. Destruído numa explosão de pólvora em 1554, o edifício foi reconstruído 20 anos mais tarde. Em meados do século XVIII, as antigas Balanças da Cidade foram acrescentadas como uma extensão. Também o Parlamento foi construído como anexo em 1859.

Desde 1890, o edifício principal tem servido como residência de trabalho dos duques. Restaurado entre 1992 e 1995, é atualmente onde o casal grão-ducal recebe chefes de Estado e outros convidados oficiais.

