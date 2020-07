A medida entra em vigor a partir deste sábado, 25 de julho, e tem como objetivo garantir a segurança dos frequentadores do local em tempos de pandemia.

Quer ir a banhos no lago Haute-Sûre? Tem de reservar online

A medida entra em vigor a partir deste sábado, 25 de julho, e tem como objetivo garantir a segurança dos frequentadores do local em tempos de pandemia.

As pessoas que quiserem passar um dia no lago Haute-Sûre, no Luxemburgo terão de reservar com antecedência. O lago vai estar aberto a banhos a partir deste sábado, 25 de julho.

O presidente da Câmara Municipal de Lac de la Haute-Sûre, René Michels, confirmou a notícia que tinha sido avançada pelo Luxemburger Wort e adiantou que a reserva será obrigatória para os municípios de Lultzhausen, Insenborn, Liefrange, Rommwiss, Burfelt e Baschleiden. No entanto, a reserva aplica-se apenas aos fins-de-semana.

O objetivo é regular o acesso e a frequência de visitantes ao lago permitindo o seu usufruto em segurança, apesar da pandemia. Segundo a RTL, serão fornecidos mais detalhes sobre como utilizar o sistema de reservas nos próximos dias.

Está também previsto um reforço da vigilância no local. O Ministro da Segurança Interna, François Bausch, anunciou que vai enviar recursos humanos adicionais para as comunas abrangida, de forma a ajudar a controlar o fluxo de pessoas que visitem o lago.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.