Quer envelhecer saudável no Luxemburgo? Participe neste estudo

Paula SANTOS FERREIRA Investigadores procuram portugueses com mais de 50 anos e saudáveis para participar num megaestudo de identificação dos riscos de desenvolvimento das doenças de Parkinson e Alzheimer, no Luxemburgo. Há sinais de alerta que surgem anos antes destas doenças.

Quanto mais cedo as doenças neurodegenerativas, como Parkinson e Alzheimer forem diagnosticas, maiores são as possibilidades na melhoria do tratamento dos sintomas nos doentes e de evitar as futuras complicações destas patologias incapacitantes.



A melhoria de qualidade de vida dos doentes e o desenvolvimento de ferramentas de prevenção destas doenças são dois dos objetivos de um grande estudo nacional que investigadores da Universidade do Luxemburgo e do Luxembourg Institute of Health estão a realizar. A investigação intitulada “Envelhecimento Saudável” abrange não só o Luxemburgo, como a Grande Região e tem o patrocínio da Fundação Michael J. Fox, fundada pelo famoso ator norte-americano que sofre de Parkinson), uma das mais conceituada a nível mundial.

A primeira fase da investigação já está a decorrer desde setembro, e pretende criar uma amostra representativa da população, com idades a partir dos 50 anos e até 80 anos, de pessoas sem diagnóstico de demência.

A importância dos portugueses

“O contributo da comunidade portuguesa neste estudo é importante, dada a sua enorme dimensão, pois estima-se que 10% dos residentes no Luxemburgo sejam portugueses”, declarou ao Contacto Tainá Marques, coordenadora deste estudo, lançando o convite aos portugueses para participarem.

O que é preciso fazer? “Apenas responder a um questionário online, que também está acessível em língua portuguesa e demora cerca de 30 minutos a completar”, explica a investigadora.

O questionário é a primeira triagem da investigação e o objetivo é que seja respondido por cerca de 20 mil pessoas. “Já temos portugueses que responderam e outros interessados, pois têm pedido informações, mas precisamos de muitos mais. No total desejávamos poder contar com as respostas de cerca de dois mil portugueses residentes no Luxemburgo”, especifica Tainá Marques, investigadora do Centro Nacional de Excelência de Investigação da Doença de Parkinson.

Sinais de alerta

Ao longo do questionário são colocadas perguntas-chave que avaliam se os inquiridos possuem sinais específicos que apresentam um alto risco de desenvolvimento futuro de Parkinson, Alzheimer ou outras demências.

“A perda de olfato, que não esteja ligada a uma causa específica, como efeito de uma cirurgia ou infeção por Covid-19 pode revelar-se um dos sinais de alerta para a Parkinson. Sabe-se já que doentes que são diagnosticados com Parkinson, anos antes de desenvolver a doença perderam o olfato”, indica a investigadora.

Os distúrbios do sono são outro dos sinais e podem surgir até cerca de 10 anos antes dos primeiros sintomas de Parkinson: “As pessoas ficam com o sono muito agitado, mexem-se muito e muitas vezes, são os companheiros que alertam para este distúrbio, pois têm dificuldade em dormir na mesma cama. É um dos sinais mais comuns conhecidos de risco futuro de desenvolvimento da doença”.

Também no caso de Alzheimer há traços precoces de alerta. “Pessoas com um nível de esquecimento anormal para as suas idades, percebem que se esquecem de muito mais coisas do que quem está em seu redor”, sintetiza Tainá Marques.

Para este questionário foi desenvolvido um algoritmo inovador que ajuda os investigadores a analisar as respostas. Aos inquiridos que apresentarem sinais de risco será então enviado para casa outro questionário mais específico sobre estes sinais. No caso da perda de olfato, será enviado também um kit para avaliar em que medida a perda do cheiro é significativa na probabilidade de estar ligada a uma futura doença de Parkinson. O processo entre a avaliação do primeiro questionário e o envio de um segundo demorará cerca de mês e meio.



“Os inquiridos que confirmem os sinais serão então convidados a vir ao nosso centro para serem avaliados por especialistas como neurologistas e psicólogos”, realça a investigadora.

Tratamento precoce

Esta investigação será longa, com o primeiro questionário a estar disponível online durante um ano, enquanto ao mesmo tempo se irá realizar a triagem dos inquiridos para a segunda fase do estudo, que prosseguirá com dois grupos, o dos residentes que apresentem altos riscos e outro de pessoas saudáveis.

O grupo de pessoas com riscos elevados irão ser seguidos durante dois anos no Centro Nacional de Excelência da Investigação da Doença de Parkinson.

“O objetivo é conhecer melhor os fatores de risco que permitam iniciar um tratamento precoce antes do aparecimento da doença e retardar a sua progressão, isto é muito importante. Atualmente ainda não há tratamento para estas doenças neurodegenerativas, mas há estudos promissores para o atraso da sua progressão, o que significa uma melhoria da qualidade de vida destes doentes”, realça Tainá Marques.

Por isso, volta a insistir no convite aos portugueses: “Convido-os a participar no estudo e que nos ajudem a identificar os risos para se desenvolverem ferramentas de prevenção para estas doenças”.

O estudo “Envelhecer Saudável” está também a decorrer em paralelo na Alemanha, Espanha e Áustria, com vista à criação de um centro europeu para os riscos de Parkinson e outras doenças neurodegenerativas, para que pessoas apresentando altos riscos possam beneficiar de tratamentos eficazes e possam ser diagnosticadas numa fase mais precoce.

Para todas informações sobre o estudo e participação do questionário visite o site Estudo sobre o "Envelhecimento Saudável" no Luxemburgo (clique aqui).

