Quer assistir ao casamento da princesa Alexandra? Este é o programa do evento

Meses depois do anúncio do noivado da princesa Alexandra com o francês Nicolas Bagory, em novembro de 2022, aproxima-se então a data do casamento civil.

É já no próximo sábado, 22 de abril, que os noivos darão o nó e o público em geral é convidado a felicitar presencialmente o casal, assim como a família Grã-Ducal, por volta das 15h, no início da cerimónia, que terá vários momentos e que poderá ser seguida também pelas redes sociais, através da página de Instagram da Corte Grã-Ducal (https://www.instagram.com/courgrandducale).

A celebração do matrimónio terá lugar no edifício da comuna da Cidade do Luxemburgo, situado a alguns metros de distância do Palácio Grão-Ducal e "o público é cordialmente convidado a acolher o casal, bem como a Família Grã-Ducal, na Praça Guillaume, em frente à Câmara Municipal", refere a informação da Corte Grã-Ducal.

A cerimónia religiosa será celebrada em Bormes-les-Mimosas, a comuna que alberga o Forte de Brégançon, e onde a família grã-ducal tem a sua residência de férias. A igreja de Saint-Trophyme é o local escolhido para o casamento religioso.



Quanto ao casamento civil, que tem lugar na cidade do Luxemburgo, este é o programa:

𝟭𝟱h - Praça Guillaume: Chegada dos noivos e da família Grã-Ducal.

15h30 - Câmara Municipal: Casamento civil da princesa Alexandra com o Sr. Nicolas Bagory, na presença das respetivas famílias.

𝟭𝟲h00 - A princesa Alexandra e o Sr. Nicolas Bagory, acompanhados por membros da família Grã-Ducal, deixam a Câmara Municipal e cumprimentam a população. Os membros da família Grã-Ducal regressam ao Palácio Grão-Ducal.

𝟭𝟴h00 - Palácio Grã-Ducal: Receção, com a presença das famílias dos noivos, dos representantes de autoridades nacionais e dos convidados do casal.





