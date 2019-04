Da mais simples à mais complexa. Quatro receitas para aprender a fazer uma das doçarias mais apreciadas.

Quatro receitas de bolo de chocolate impossíveis de resistir

Consegue dizer 'não' a uma fatia de bolo de chocolate acabado de fazer? É quase impossível, não é? Como sobremesa, lanche com café ou snack escondido a meio da noite, esta é uma opção que faz as delícias dos fãs de chocolate. Com amêndoas, chantilly, frutos vermelhos ou nas versões mais saudáveis, estas são quatro receitas para fazer em casa e matar o desejo de gula.

Bolo de chocolate, amêndoa e sésamo preto

Foto: Coco e Baunilha

O blog Coco e Baunilha sugere esta deliciosa receita carregada de proteína e fibra.

Ingredientes (para 4 bolos pequenos):

140g de manteiga c/ sal

75g de chocolate negro de boa qualidade (50%)

30g de cacau magro em pó

50g de farinha de espelta (ou trigo)

30g de sésamo preto

70g de amêndoa moída

1 c. (chá) de fermento em pó

1 pitada de sal

1 c. (chá) de pasta de baunilha (ou essência)

4 ovos

150g de açúcar amarelo

Modo de preparação: Pré-aquecer o forno a 180ºC. Pulverizar quatro formas pequenas (12cm) ou uma normal (20 cm) com spray desmoldante (ou untar com manteiga e polvilhar com farinha). Derreter a manteiga com o chocolate em banho-maria e deixar arrefecer. Torrar as sementes de sésamo numa frigideira cerca de quatro a cinco minutos e deixar arrefecer. Triturar as sementes no processador de alimentos. Numa taça, misturar com uma vara de arames (ou no robot de cozinha) a farinha peneirada com fermento, o cacau, o sésamo moído, a amêndoa moída e o sal.

Separar as gemas das claras. Bater as gemas com o açúcar até ficar fofo e esbranquiçado. Juntar o chocolate com a manteiga e bater até ficar homogéneo. Incorporar a mistura de farinha em três vezes e bater até ligar. Bater as claras em castelo e envolvê-las delicadamente na massa de gemas, com uma espátula e movimentos circulares. Distribuir a massa pelas formas e bater cada uma na bancada de maneira a que a massa fique bem distribuída. Levar ao forno a 170ºC, cerca de 20 a 30 minutos ou até ficar firme ao toque (no centro). Esperar cinco minutos antes de desenformar e deixar arrefecer completamente numa grelha.

Veja a receita completa no blog Coco e Baunilha.



Bolo Floresta Negra

Para os mais avançados nas técnicas de pastelaria, este bolo promete ser um verdadeiro desafio. Leva chocolate, cerejas e chantilly. Para fazer este bolo usa-se duas formas de 16 cm de diâmetro. Demora cerca de 45 minutos a cozer.

Base do Bolo

Ingredientes:

4 ovos

280g de açúcar

160 ml de óleo vegetal

260 g de farinha

100g de chocolate em pó

1 colher de chá de fermento em pó

160 ml de água quente

Modo de preparação: Num recipiente misturar os ovos, o açúcar e o óleo, e bater com uma vara de arames só até incorporar tudo. Juntar a farinha, o fermento e o chocolate em pó, e mexer novamente. Por fim, envolver delicadamente a água quente, até obter uma massa com uma consistência uniforme (bastante mais líquida do que a de um bolo comum). Verter a massa numa forma untada com manteiga e polvilhada com farinha ou cacau em pó. Levar ao forno preaquecido a 180 °C (o tempo no forno vai depender do tipo e do tamanho da forma, por isso controle a cozedura espetando um palito na massa e verificando se sai seco). Depois de cozido, retirar do forno e desenforme.

Montagem Floresta Negra

Ingredientes:

1 c. chá de baunilha

Cerca de 200 g de cerejas em calda (ou frescas)

Cerca de 200 ml de calda de cerejas (ou calda de açúcar simples)

3 c. sopa de licor de cerejas (ou outra bebida alcoólica) - opcional

Cerca de 100 g de raspas de chocolate - opcional

Modo de preparação: Misturar o licor com a calda e corte as cerejas em pedacinhos. Nivelar o bolo e corte cada um ao meio, obtendo 4 discos de bolo. Colocar um disco de bolo num prato e humedeça generosamente com a calda. Espalhar uma camada de chantilly e distribuir algumas cerejas e raspas de chocolate. Humedecer a parte de baixo de outro disco de bolo e colocá-lo por cima do anterior. Voltar a humedecer com a calda, colocar o chantilly, mais cerejas e raspas e assim sucessivamente até terminar todas as camadas. Humedecer o topo do bolo com mais calda e cobrir todo o bolo com chantilly. Cobrir as laterais com raspas de chocolate e decorar o topo com rosetas de chantilly, cerejas frescas e mais raspas de chocolate. Levar ao frigorífico pelo menos quatro horas antes de servir.

Veja a receita completa no blog La Dolce Rita.

Bolo de cacau e frutos vermelhos

Foto: Blog Sabores de Canela

Ingredientes (bolo):

60 g de farinha de trigo

60 g de fécula de batata

150 g de icing sugar+2 colheres de sopa para as claras

5 ovos com clara e gema separadas

55 g de cacau

1 pitada de sal

2 colheres de chá de sumo de limão

1 colher de chá de rum

Ingredientes (recheio e decoração):

300 g de framboesas frescas

1 colher de sopa de açúcar

300 ml de natas

Mão cheia de cerejas

100 ml de calda fresca

Modo de preparação:

1. Ligar o forno, temperatura 180º. Forrar o fundo de uma forma de aro (20 cm) com papel vegetal e untar os lados. Bater as claras em castelo com a pitada de sal, juntar duas colheres de icing sugar até ficarem bem firmes juntamente com o sumo de limão. Reservar. Numa taça colocar a farinha, fécula, o cacau e misturar. Bater as gemas com as 100 g de icing sugar, até obter um creme esbranquiçado . Aos poucos incorporar as claras nas gemas, intercalando com a mistura de farinhas, pelo meio do processo acrescentar o rum. Deitar o preparado na forma e colocar no forno na parte central durante 30 minutos, testando com um palito no centro. Retirar e esperar cinco minutos. Desenformar em cima da rede e quando estiver frio cortar horizontalmente em três discos [dois cortes].

2. Preparar a calda fraca e deixar arrefecer um pouco. Bater as natas com o açúcar e reservar. Colocar o primeiro disco centrado no prato de bolo. Salpicar com a calda, espalhar metade das framboesas pelo disco e polvilhá-las com açúcar. Cobrir com metade das natas batidas e colocar o segundo disco. Repetir o processo: salpicar com a calda, distribuir as framboesas, polvilhar com açúcar e cobrir com chantilly.

Veja a receita completa no blog Sabores de Canela.



Bolo de chocolate sem farinha e açúcar (dois minutos no microondas)

Este bolo do blog Oh Clary é rápido e fácil de confecionar e recomendado para quem está de dieta.



Foto: Oh Clary

Ingredientes:



3 colheres de farinha de amêndoa

1 colher de cacau em pó

¼ colher de fermento

1 ovo

1 colher de manteiga sem sal (pode ser subsituída por óleo de coco)

1 pitada de sal

1 colher de adoçante (opcional)

Modo de preparação:

Misturar numa taça a farinha de amêndoa com o cacau, o fermento, o sal e o adoçante. Acrescentar aos poucos a manteiga derretida e o ovo batido enquanto se mistura com um garfo. Passar a massa para dentro de uma caneca, untada com manteiga, deixando pelo menos dois centímetros livres no topo para que o bolo possa crescer. Levar ao microondas, na potência máxima, durante um minuto. Confirmar se já está cozido. Se ainda estiverc cru colocar no microondas por períodos de 10 segundos. Servir com natas batidas por cima e com umas pepitas de chocolate preto – sem açúcar, claro, para não desgraçar a dieta.

Veja a receita completa no blog.