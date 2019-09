O Luxemburgo é um dos países onde menos se trabalha para poder comprar o novo iPhone 11 Pro. O mesmo não se poderá dizer de Portugal.

Quantos dias têm de trabalhar um luxemburguês e um português para comprar o novo iPhone?

De acordo com a empresa de análise do mercado e-commerce e do comportamento dos consumidores Picodi, os residentes no Grão-Ducado só precisam trabalhar, em média, sete dias para comprar comprar o iPhone 11 Pro (modelo de 64 Gb).



O Luxemburgo é o terceiro país da lista onde se ganha mais rapidamente o dinheiro para comprar essa novidade da Apple, com uma média de 6,7 dias. À frente do Grão-Ducado só mesmo a Suíça (4,8 dias) e os Estados Unidos (5,8 dias).



Os resultados são baseados nos preços oficiais praticados em cada país e no salário médio de cada Estado.



No Luxemburgo, por exemplo, o novo aparelho vai estar à venda a partir de 20 de setembro a 1.120 euros nas lojas Apple.



Segundo o estudo, com o salário médio do país (acima dos quatro mil euros mensais), um residente no Luxemburgo teria de trabalhar 6,7 dias para poder comprar o novo iPhone. Já em Portugal é preciso trabalhar 27,2 dias para se poder comprar o novo iPhone.



Confira a lista da Picodi.

Fonte: Picodi

HB