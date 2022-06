As viagens de avião são cada vez mais uma alternativa à outrora tradicional opção de conduzir o carro do Luxemburgo até Portugal. Poupa-se tempo e dinheiro, mas mesmo com o aumento dos combustíveis é possível poupar numa viagem de automóvel.

Viver 4 min.

Viagens

Quanto custa viajar para Portugal nestas férias de verão?

Ana TOMÁS As viagens de avião são cada vez mais uma alternativa à outrora tradicional opção de conduzir o carro do Luxemburgo até Portugal. Poupa-se tempo e dinheiro, mas mesmo com o aumento dos combustíveis é possível poupar numa viagem de automóvel.

O sobe e desce nos preços da gasolina não ajuda na altura de escolher a melhor opção de viagem para as desejadas férias em Portugal. Se as viagens de carro ou em viatura própria são as que, por norma, podem sair mais caras com os aumentos dos preços dos combustíveis, os valores altos também se refletem nos transportes públicos.

Vai viajar para Portugal? Sete recomendações para não perder o seu voo Chegar mais cedo ao aeroporto, fazer o ckeck-in online, contar com o tempo de espera no controlo de segurança e a distância da porta de embarque são algumas das recomendações.

As contas aumentam quando chega a hora de planear as férias em Portugal e optar pela solução mais adequada obriga a várias contas. Fizemos a simulação dos preços de viagem entre a capital do Luxemburgo e o Porto e Lisboa, de carro e de avião, e estes seriam os valores, se, a 1 de agosto, os preços da gasolina se mantivessem iguais aos desta terça-feira, 28 de junho.

Cidade do Luxemburgo - Porto

De carro: Segundo o guia Michelin, a forma mais económica de chegar ao destino, usando o carro, implica percorrer 1876 km (1092 km na autoestrada, via A20, A-62 e A4) e gastar um dia e uns minutos (24h22), sem contar com eventuais paragens para pernoitar.

A estimativa de custo para abastecer uma viatura ligeira urbana, com a gasolina a 2,17 euros por litro, é de 263,02€, incluindo portagens (portagem 5,65€ + combustível 257,37€).

Para tornar os custos mais baixos, há sempre a possibilidade, consoante os ocupantes da viatura, de dividir a despesa da viagem. Se forem duas pessoas esta desce para 131,51€. Se forem três os ocupantes a partilharem os cutos, estes passam a ser de 87,67€ para cada um, para quatro o valor fica em 65,76€ e se o carro for completo - com cinco adultos - a despesa desce para 52,60€ por passageiro.

Preço das viagens de avião aumentou 31% no Luxemburgo Sem surpresas, o aumento dos preços dos combustíveis está a afetar, e muito, os preços das viagens.

De avião: Se marcasse uma viagem aérea para 1 de agosto na segunda-feira, 27 de junho, num voo direto da Cidade do Luxemburgo para o Porto, ficaria pelo preço de 197,13, pela Ryanair, em classe económica e só com bagagem de mão, de acordo com a simulação do site de viagens eDreams. O voo, que parte do Grão-Ducado pelas 21h10 e chega à Invicta às 22h40 (hora local) dura 2h30.

A opção de viagem de avião mais cara, em voo igualmente direto e com a mesma duração, é pela Luxair (operação feita pela Portugália), com saída do Findel às 19h25 e chegada ao aeroporto Sá Carneiro às 20h55 (hora local). O custo é de 458,50€, com direito a bagagem de porão.

Cidade do Luxemburgo - Lisboa

De carro: Seguindo a simulação do guia Michelin, mas desta vez ligando as capitais dos dois países, serão precisas 26h30 (1135 km) e fazer 2044km (pelas vias A20, A630, A-62) para chegar ao destino de carro, no trajeto mais económico.

A estimativa de custo para uma viatura ligeira urbana, com a gasolina a 2,17 euros por litro, é, para chegar a Lisboa, de 297,02€, incluindo portagens (portagens 16,15€ + combustível 280,87€)

Também aqui a possibilidade de dividir custos pode ser uma boa alternativa de poupança: 148,51 €, no caso de duas pessoas, 99,01€ se forem três, 74,26 € se forem quatro e 59,40€ se forem cinco.

De avião: Na comparação entre o carro e o avião, Lisboa perde para o Porto, já que a diferença entre os dois meios de transporte é bastante inferior entre a Cidade do Luxemburgo e a capital portuguesa. Pelo site eDreams, uma reserva de viagem aérea para 1 de agosto, feita no dia 27 de junho (ontem) em voo direto, com duração de 2h50, custaria, na opção mais barata, 259€, pela companhia Ryanair, com direito a pequena mala e com saída do Findel às 20h55 e chegada às 22h45 (hora local).

A diferença entre o valor do voo e a viagem de carro (uma pessoa) é apenas de 38€ - enquanto que se o destino for o Porto viajar de avião fica mais barato em 65,89 euros se a pessoa viajar sozinha. ´

Por outro lado, o carro tem a vantagem de chegar mais perto do destino final, ao passo que a viagem de avião termina no aeroporto, havendo ainda necessidade de usar outros transportes, já em Portugal, até ao destino final.

Companhias aéreas europeias esperam verão com “longas filas” A associação Airlines for Europe prevê, para o próximo período de pico do verão, que "o tráfego atinja 90% dos níveis de 2019 e que o exceda para alguns destinos”.

O caos que se tem vivido nos aeroportos e que se prevê que se mantenha durante o verão também pode levar a considerar esta forma de viajar.

Dependendo do gosto pela condução, do tempo que se pretende despender no trajeto e de se ter ou não companhia para dividir custos e a viagem, usar o carro, mesmo com os preços dos combustíveis altos, pode ainda ser a melhor opção para regressar a casa e aproveitar as férias de verão.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.