Diário de uma mãe imigrante a mil

Quando os nossos filhos nos irritam

À partida era impensável que os nossos filhos tivessem a capacidade de nos irritar. É suposto eles serem estes seres imaculados, fofinhos, cutxi-cutxi. Mas a verdade é que eles fazem-no. E quase todos os dias. Grrrrrr…

O meu filho não é exceção. É incrível como aquele menino de palmo e meio consegue ser fonte dos mais incríveis tiques e manias que me tiram do sério.

Uma delas é o ranger os dentes quando está acordado. Assim de repente, do nada. Outra: mãos dentro do meu prato enquanto estamos à mesa. A mais recente: mão no rabo a toda a hora.

E depois há todo um sem fim de clássicos, como tirar catotas do nariz, cerrar os dentes para eu não os conseguir lavar, ou falar enquanto os lavo. Ou perguntar a mesma coisa mil vezes (no mínimo!).

Quem nunca cerrou o punho e os dentes com muita força (de costas para ele não ver de preferência) quando eles não páram de choramingar e rezingar porque… o pedaço de pêra tem um milionésimo de milímetro de casca que ficou por tirar? "Tiveram um dia difícil, coitadinhos." Ah, então e nós?!

Estes pequenos trejeitos são verdadeiros pontos de ignição, sobretudo quando já passamos um dia inteiro a aturar tiques e manias dos adultos.

O pior é o depois. Eles já lavados, cheirosos e a dormir, eis que a culpa desce à Terra e o diabo em forma de gente. "Serei uma má mãe por sentir isto", "o meu filho irritar-me? Impossível!".

Calma, mas isto é tudo normal. As crianças são imaturas, logo têm comportamentos que parecem obnóxios para o cérebro humano 'maduro', dizem os especialistas. Portanto, o que fazer quando isto acontecer? Do alto do meu mestrado em mãe e outras coisas pelo meio, elaborei esta estratégia (também resulta com os adultos):

Parar com a auto-flagelação. Não há mal nenhum em sentirmos que os nossos filhos nos irritam ou têm coisas que nos irritam.

Não reagir (ou pelo menos tentar) aos comportamentos parvos.

Elogiar os bons comportamentos.

Estabelecer limites. Quando não dá, não dá. Há que os fazer parar, por exemplo, distraí-los com outra coisa.

Ser sincera(o). Se perder a cabeça mais vale admiti-lo, para si e para ele. Eles compreendem.

Tem resultado, pelo menos temporariamente. Até ao próximo tique.

Se me custa admitir isto? Claro que não. Não é o mesmo com os adultos que amamos incondicionalmente? E até porque, segundo uma amiga, isto só agora começou.

