Qual é o pior dia para o trânsito na Cidade do Luxemburgo?

Paula SANTOS FERREIRA Os condutores demoram 17 minutos e 10 segundos a percorrer 10 quilómetros na pior hora para o tráfego na capital. Em Portugal, é pior.

As longas e desesperantes filas na capital do país fazem parte do quotidiano dos condutores. Mas afinal, quanto tempo perdem nos engarrafamentos?



A empresa holandesa "Tom Tom Trafic Index", que monitoriza por GPS o trânsito no mundo, fez as contas. No total, os condutores passaram 123 horas na estrada, no ano passado, e deste tempo 46 horas foram gastas em filas.

Em 2022, na capital do Luxemburgo, os condutores demoraram 13 minutos e 22 segundos, em média, para percorrer 10 quilómetros, na pior hora para o tráfego durante a semana. E qual é? A "hora de ponta", ou sejaa, o regresso a casa, entre as 17h e as 18 horas.

Em comparação com 2021, os condutores demoraram menos 20 segundos neste percurso.

Se no pico do trânsito matinal, na viagem para o trabalho, se demora mais 5 minutos para percorrer 10 quilómetros, no regresso a casa são mais 6 minutos do que o habitual. Parece pouco, mas para quem vive estes constrangimentos na estrada sabe que o stress aumenta.

E qual é o pior dia da semana? A terça-feira, entre as 17h00 e as 18h00, quando para percorrer 10 quilómetros se demora 17 minutos e 10 segundos, indica a análise do "Tom Tom Index 2022".

No total, os condutores da capital perderam o equivalente a quase dois dias de um ano nas filas: 46 horas no ano, o mesmo é dizer um dia e 22 horas.

Mais um dado: se foi um dos condutores que desesperou no trânsito na quarta-feira, dia 5 de outubro de 2022, entre as 17h e 18h, o "Tom Tom Trafic Index" revela que este foi o pior dia do ano em termos de engarrafamentos na cidade.

Poupanças com o teletrabalho

O teletrabalho é uma das alternativas para descansar do stress do trânsito, poupar dinheiro e melhorar o ambiente. E o "Tom Tom Index" fez também a simulação.

Se os condutores puderem ficar em teletrabalho à terça-feira, o pior dia da semana no tráfego na capital, isso equivale a uma poupança anual de 25 horas perdidas nas filas, menos 121 euros de combustível e uma diminuição de 165 Kg de dióxido de carbono (CO2) emitido pelos veículos, o composto químico altamente poluidor da atmosfera.

Se em vez de um dia de teletrabalho, pudesse ficar a trabalhar a partir de casa três dias da semana -terça-feira, quinta e sexta-feira -, um condutor evitaria 74 horas de engarrafamentos num ano, pouparia 361 euros de combustível e evitaria que 491 Kg de CO2 fossem libertados para a atmosfera.

Para o ranking de 2022, o "Tom Tom" calculou o tempo dos engarrafamentos de 389 cidades de 56 países nos cinco continentes. A cidade do Luxemburgo situa-se na 253ª posição do ranking mundial.

Lisboa e Porto piores do que as cidades do Luxemburgo

Comparando com as cidades portuguesas de Lisboa e Porto, os condutores do Luxemburgo perdem menos tempo menos no trânsito nas "horas de ponta".

Na capital portuguesa demorou-se 16 minutos e 40 segundos para percorrer 10 quilómetros, mais um minuto e 10 segundos que em 2021. Quarta-feira, entre as 17h e as 18 horas, é o pior dia da semana, com 22 minutos e 10 segundos em 10 quilómetros.

Quanto à posição no ranking mundial do "Tom Tom Trafic Index 2022", Lisboa fica muito acima da Cidade do Luxemburgo, sendo a 123ª cidade com mais tempo em engarrafamentos.

Já o Porto encontra-se quase logo a seguir, na 126ª posição: aqui demora-se 15 minutos para fazer 10 quilómetros. O pior dia da semana é quinta-feira.

A pior cidade do mundo para os condutores é Londres, onde se gasta 36 minutos e 20 segundos para percorrer 10 quilómetros, seguida da indiana Bengaluru, com 29 minutos e 10 segundos neste percurso e Dublin, na Irlanda, com 28 minutos e trinta segundos.

