Qual é o país preferido dos residentes do Luxemburgo para férias? Não é Portugal

Paula SANTOS FERREIRA Há um destino de eleição para viagens de lazer com o dobro das preferências em relação a Portugal. Veja as principais escolhas turísticas no Luxemburgo.

Os portugueses constituem a maior comunidade estrangeira no Luxemburgo, com quase 95 mil imigrantes com nacionalidade portuguesa. Um número ainda maior se se incluir os lusodescendentes e os portugueses que têm dupla nacionalidade. Mesmo assim, Portugal não é o principal destino para férias ou um fim de semana de descanso no estrangeiro entre a população do Luxemburgo.

O país de eleição é a França, para onde viajaram em lazer mais residentes do Grão-Ducado, 24% do total, em 2021, segundo dados mais recentes divulgados pelo ministro da Economia, Franz Fayot, numa resposta parlamentar, sobre os destinos mais comuns de viagens de lazer no estrangeiro dos residentes luxemburgueses.

Em segundo lugar surgem Alemanha, Bélgica e Portugal, cada um com 10% das viagens realizadas, contudo, neste grupo, o destino português foi o menos escolhido.

A Espanha (8%), Itália (7%) e Suíça (3%) também dominaram as preferências dos residentes do Luxemburgo, como revela o gráfico da resposta parlamentar. Fora da Europa, a maioria viajou para África (2%), América e Ásia (1%), em 2021.

Ministério da Economia

Fonte. Ministério Economia

Na resposta parlamentar, o ministro explica que os dados se referem aos destinos mais comuns para viagens de lazer de todos os géneros, "férias, visitas a familiares e amigos, ou viagens desportivas", entre outros, que incluíram sempre estadia com dormida. As viagens de negócio não estão aqui contabilizadas.

Mais dias em Portugal

Embora não seja o destino de lazer mais comum Portugal é o país da Europa onde os residentes permaneceram mais dias, nas suas viagens de lazer, em 2021. A estadia em Portugal foi de 13,6 noites, superior à média europeia, 7,8 noites, como mostra o gráfico divulgado na resposta parlamentar. Em segundo lugar, surge a Grécia com 11,1 noites, e Itália com 10,5 noites.

Em França, o país líder das viagens de lazer no Luxemburgo, a duração da estadia é menor, 6,7 noites, enquanto na Alemanha se reservou 3,8 noites e na Bélgica 3,5 noites.

Ministério da Economia

Fora da Europa as estadias são mais longas, liderando a América com 18,6 noites, seguida de África (15,1 noites) e Ásia (14,7 noites).

Quanto gastam as famílias?

Em 2021, as famílias gastaram, em média, 2.200 euros nestas saídas de lazer, entre transporte, dormidas e atividades diversas, revela ainda o ministro da Economia na resposta à pergunta parlamentar do deputado André Bauler, do DP. Um montante bem inferior, cerca de metade, ao reservado no orçamento familiar para viagens de lazer, em 2020 e 2019, onde a média rondou os 4.200 euros (8% do orçamento contra os 4,3% de 2021). Para o ministro da Economia esta diminuição revela o “impacto” que teve “as restrições no âmbito da pandemia da covid-19”.

