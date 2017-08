É oficial. Após dois anos de atividade, o Restaurante Casa do Benfica do Luxemburgo tem nova gerência. Com os mercados de transferências no futebol ao rubro, também na restauração se anunciam mudanças importantes: Carlos Ribeiro e Bruno Barreira assumem os comandos do Restaurante Casa do Benfica do Luxemburgo.



Carlos Ribeiro, responsável de sala desde o primeiro dia, e o “chefe” Bruno Barreira, à frente da cozinha há já alguns meses, assumem oficialmente a gerência do restaurante e bar da Casa do Benfica.

A nova dupla à frente da Casa do Benfica promete continuar a apostar no prato do dia, proposto a 11,50€, com duas sugestões de qualidade, entrada e sobremesa incluídas. Mantém-se também na ementa, os famosos Bife à Catedral, o Arroz à Eusébio e o Bacalhau à casa, bastante apreciados pelos clientes e que fazem o sucesso da casa, mas o chefe Bruno promete para breve novas propostas que de certeza irão surpreender todos os apaixonados pela boa gastronomia.

Para já as novidades começam pelos pequenos-almoços. A casa do Benfica propõe-lhe começar bem o dia com o copioso pequeno-almoço à inglesa onde abundam os ovos, o bacon, salsichas e outras iguarias que lhe darão toda a energia para mais uma jornada de trabalho. O convite está feito todos os dias, exceto à segunda-feira a partir das 7h da manhã.

Em dias de jogos ou para um simpático convívio entre amigos, a Casa do Benfica propõe-lhe variados petiscos acompanhados, com moderação, por cerveja a metro, outra das novidades introduzidas pela nova gerência, que promete também surpreender com animadas noites temáticas que serão anunciadas brevemente.

Independentemente da sua preferência clubística, vale a pena experimentar a qualidade e o serviço que a Casa do Benfica do Luxemburgo tem para lhe oferecer com a certeza que a primeira não será a última.

Loja Sport Lisboa e Benfica

Na casa do Benfica do Luxemburgo, encontra também todos os artigos oficiais vendidos exatamente ao mesmo preço e com os mesmos descontos para sócios praticados pela Megastore do Estádio, no estádio da Luz. Os artigos que eventualmente não estejam disponíveis imediatamente, podem ser encomendados com a garantia de entrega rápida e segura.

Toda a emoção em todos os jogos

Em dia de jogo, saia de casa e viva as emoções dos jogos do Benfica num ambiente empolgante.

Os múltiplos ecrãs de televisão da sala permitem assistir a todos os jogos do Sport Lisboa e Benfica, incluindo as modalidades, ao mesmo tempo que saboreia a sua refeição, petisco ou lanche acompanhado por amigos, e claro uma bebida fresca.







Contactos:



Restaurante Casa do Benfica do Luxemburgo: 253, rue de Neudorf L-2221 Luxemburgo. Aberto de terça a domingo das 7h até à meia-noite. Telefone: 433222 mail: info@casadobenfica.lu, www.casadobenfica.lu





