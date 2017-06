13 de Julho é o último dia em que os cidadãos se podem inscrever para votar nas eleições comunais que se realizam a 8 de Outubro no Luxemburgo e a Câmara de Comércio Luxemburgo Cabo Verde (CCLCV) orienta gratuitamente em todo o processo, fazendo formações em Português, Criolo e Árabe. Receba informações e participe nas autárquicas do Luxemburgo.



O projecto “Info-eleições”, financiado pelos Fundos AMIF e pela OLAI informa que o prazo final das inscrições é 13 de Julho para se votar em Outubro. Este é um projecto organizado pela CCLCV, que realiza várias acções de sensibilização e esclarecimento junto do público, bem como a criação de parcerias com associações nacionais.

“Estamos muito preocupados com o exercício da cidadania e por isso organizamos, várias iniciativas em diversos locais no país, de sensibização das pessoas para o direito de voto”, refere Ana Barreiro, Secretária da CCLCV.

Um dos eventos, em parceria, para informar sobre as eleições decorre já no próximo dia 18 de Junho, domingo. Com entrada livre, a “Feira latino-americana” tem lugar no Centro Sociétaire (29, rue de Strasbourg, Luxembourg-Gare) entre as 11h e as 18h e não vai faltar informações sobre as eleições, cursos em portugues, além de música, dança, ateliers para crianças e artesanato. “Será sobretudo um local de encontro de diversos países e culturas”, adianta Fabio Biolcati , coordenador do projecto “Info-eleições”.

Outro dos eventos programados pela CCLCV realiza-se a 8 de julho, sábado, na sede da CCLCV, entre as 10h e as 18h. “Pretendemos consolidar o projecto “Info-eleições” convidando todos os nossos parceiros e amigos, num momento de convívio e de partilha cultural, um ´networking´”, diz Ana Barreiro, adiantando que a entrada é livre e será oferecido um buffet gratuito e atividades culturais durante todo o dia (9, route de Thionville).

“Para além de todas as acções de sensibilização que levamos a cabo tivemos a oportunidade de reunir com o Primeiro-Ministro Xavier Bettel com o qual realizámos um vídeo onde reforçámos o apelo aos cidadãos para que se inscrevam nas suas comunas para votarem”, diz Fábio Biolcati, explicando que o vídeo , além de outros, se encontra disponível na página de facebook da CCLCV.

Requisitos para se poder inscrever nas eleições :

- Residir no Luxemburgo há mais de 5 anos.

- Ter mais de 18 anos.

- Ter o bilhete de identidade.

Quanto ao processo de inscrição, quem já está recenseado recebe uma convocatória por correio para votar. O cidadão tem de levar consigo a convocatória e o bilhete de identidade no dia das eleições. Se mudou de residência recentemente, convém confirmar junto da câmara de residência se está tudo conforme.

Se estiver ausente do país, ou de férias, e não puder votar, pode fazê-lo por procuração e por correspondência (antes do dia 8 de Outubro). No dia 1 de Julho, sábado, todas as comunas no país abrem as suas portas para o recenseamento.

Outras competências da CCLCV

A CCLCV é um organismo de formação contínua que organiza em parceria vários cursos (certificados pelo MEN) e, para além dos vários cursos de línguas (luxemburguês, alemão, francês, inglês e português), disponibiliza ainda cursos profissionalizantes que poderá consultar em www.eu24h.org

Para mais informações contactar a CCLCV.





CCLCV. 9, route de Thionville L–2611 Luxembourg

GSM: +352 691 849 195 / T.: +352 20 600 690 30

Email: abarreiro@cclcv.com / www.cclcv.com / www.eu24h.org

Facebook: CCLCV - Camara de Comercio Luxemburgo e Cabo Verde

Patrícia Marques

