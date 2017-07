Com o tempo a lembrar o clima brasileiro, o Mousel Stuff chez Cristina oferece-lhe momentos tropicais. Com o rodízio à volonté, servido ao fim-de-semana, pode aproveitar ao máximo o seu verão.



Este não e um rodízio convencional. Tem ananás com canela, medalhões de picanha e de frango ou uma simples, mas muito apreciada, costeleta de porco. Há mais segredos, mas terá de visitar o espaço para conhecer.



Com proprietários do Brasil e de Portugal, o café com pequena restauração serve o tradicional bacalhau à Brás, francesinhas, bifanas, marisco e também serve as especializadas brasileiras. Tem todo o tipo de salgados brasileiros, como as coxinhas, rissóis, empadas e o tão particular joelho (pão com queijo e fiambre).



Com uma clientela de várias nacionalidades, a cozinha faz também cozinha luxemburguesa. A ideia é oferecer um grande poder de escolha e variedade a quem os visita. No entanto, com uma esplanada espaçosa que convida a momentos em grupo e a aproveitar o bom tempo que se faz sentir no país, os churrascos são os reis e senhores da casa. A esplanada oferece segurança, por isso é adequada a crianças.



Outra das novidades é o serviço take away. Escolha o prato que deseja, ou até o churrasco e o rodízio. Com churrasqueiros especialistas não se vai arrepender.



Da ideia à ação



Mousel’s Stuff Chez Cristina nasceu do know-how de Cristina e Mário Ribeio. Companheiros de vida, resolveram também cruzar as suas vidas profissionais. Mário Ribeiro sempre teve uma paixão pela restauração tendo sido a profissão de uma vida.



Cristina Ribeiro tem alma para a cozinha. Ele é português, ela brasileira. Conjugaram no espaço que hoje detêm, os conhecimentos e as paixões de uma vida. Cristina assume que toda a sua mão culinária tem influências das cidades por onde passou e que aos quase 50 anos pensou que seria a altura indicada para concretizar sonhos. Já Mário quis voltar à área em que trabalhou em Portugal. Mais que tornarem- se empreendedores, pensaram em concretizar sonhos.





Mousel’s Stuff Chez Cristina 79, Rue de la Gare L-4571 Oberkorn.



Horário de funcionamento: das 6h à 1h.



Facebook: Mousel’s Stuff Chez Cristina Reservas: +352 26 58 06 63

