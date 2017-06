Foi no passado dia 3 de Junho que inaugurou a pastelaria padaria Pomme Cannelle em pleno centro de Bonnevoie, em frente à rotunda principal. Muitos foram os curiosos que não quiseram deixar de felicitar as jovens proprietárias Carla Cabeças e Graciela Almeida e elogiar o belo e grandioso espaço.



Movidas pela ambição e sobretudo pela vontade de servir os inúmeros clientes, que não podiam atender no pequeno estabelecimento de 50 metros quadrados que detinham, as empresárias Carla e Graciela decidiram apostar e reabrem a ’Pomme Cannelle’, na mesma rua, oferecendo agora um espaço com 250 metros quadrados de produtos frescos de qualidade.

Conheceram-se no setor da restauração há cerca de 7 anos e desde logo nasceu uma amizade. Em Agosto de 2014 decidiram adquirir o fundo de comércio do café onde a Graciela já trabalhava e, em Agosto de 2014, abrem o “Pomme Cannelle”, no número 88 da rue de Bonnevoie. “Foi um grande salto qualitativo mudar de 50 para 250 metros quadrados mas pensamos que arriscámos bem, as pessoas têm-nos elogiado muito, dizendo que faltava um espaço assim em Bonnevoie e quando entram dizem-nos que se sentem em Portugal”, refere Graciela sorrindo.

Na pastelaria Pomme Cannelle pode tomar um pequeno-almoço tradicional português, a partir das 6h30 todos os dias (com exceção dos Domingos, a partir das 8h), composto pela tradicional torrada em pão de forma, servida com doce ou manteiga, ou o tradicional croissant português com queijo e fiambre, acompanhado da meia de leite ou de um galão. O pão fresco de várias qualidades e a pastelaria são os pontos forte da casa, onde não faltam os deliciosos pastéis de nata ou os vários tipos de croissants, entre outra doçaria bem conhecida.

“Só trabalhamos com produtos frescos e de qualidade. Temos mais de 25 variedades de chás naturais, mais de 15 variedades de crepes (salgados e doces), gelados, ’milk shakes’, e servimos ainda a maçã com canela, que no Verão é acompanhada com gelado de baunilha e no Inverno é servida com calda quente”, referem as empresárias, salientando que o nome da pastelaria ’Pomme Cannelle’ nasceu precisamente da sua paixão pela sobremesa.

Com uma equipa bem motivada, Carla e Graciela encantam todo o tipo de clientela com a sua simpatia e profissionalismo. “Mesmo o cliente mais exigente, como o vegetariano, encontra aqui o que procura com muita qualidade”, dizem.



Contatos:

Pomme Cannelle. 100 Rue de Bonnevoie, 1260 Luxemburgo.

T.: + 352 26 18 76 72.



Facebook: Pomme Cannelle

Horários de funcionamento: aberta todos os dias das 6h30 às 19h e aos domingos das 8h às 19h.

Patrícia Marques



