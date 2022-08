Um assalto e duas tentativas de invasão foram reportados domingo pela polícia do Luxemburgo. Saiba como manter a casa segura na sua ausência.

Segurança

Proteja a sua casa nas férias. Seis conselhos da polícia

Redação Um assalto e duas tentativas de invasão foram reportados domingo pela polícia do Luxemburgo. Saiba como manter a casa segura na sua ausência.

Com a debandada dos residentes em agosto, principal mês de férias, aumenta o perigo de assaltos a casas. No sábado passado uma casa foi assaltada em Bettembourg, e na madrugada de domingo duas mulheres acordaram com assaltantes a tentarem invadir os seus apartamentos, em Steinfort e em Belair, este última na capital. Quando perceberam que as duas casas estavam com gente os criminosos fugiram, indica o relatório policial de domingo à noite.



Se vai de férias, siga estes conselhos da polícia para manter a sua casa segura:

Janelas e portas fechadas: Feche bem todas as janelas e portas. Se as suas janelas ou portas de correr estiverem equipadas com fechadura, não deixe a chave na fechadura. Feche também as portas da sua garagem e cave.

Feche bem todas as janelas e portas. Se as suas janelas ou portas de correr estiverem equipadas com fechadura, não deixe a chave na fechadura. Feche também as portas da sua garagem e cave. Alarme: Ative o sistema de alarme antes de sair, mesmo que seja por um período curto de ausência.

Ative o sistema de alarme antes de sair, mesmo que seja por um período curto de ausência. Avise os vizinhos: Informe os vizinhos de que vai partir de férias e que a casa irá estar sem gente. Se houver algum sinal suspeito eles estarão alerta.

Informe os vizinhos de que vai partir de férias e que a casa irá estar sem gente. Se houver algum sinal suspeito eles estarão alerta. Deixe a chave com alguém de confiança: Em caso de ausência prolongada de férias deixe a chave de casa e o código de alarme, a uma pessoa de confiança.

Em caso de ausência prolongada de férias deixe a chave de casa e o código de alarme, a uma pessoa de confiança. Não deixe valores em casa: Não deixe dinheiro nem objetos de valore em casa quando se ausentar.

Serviço gratuito da polícia: A polícia dispõe de um serviço gratuito de prevenção "Partida de férias". Só tem de preencher um formulário no site da polícia. Deste modo, a sua casa ficará incluída nas eventuais patrulhas de prevenção de vigilância geral do território, de dia e de noite.

Para mais informações sobre segurança da residência na sua ausência podem ser consultados no site da polícia.

