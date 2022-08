Atividades para fazer a partir de amanhã e durante todo o fim de semana.

Programas imperdíveis para os próximos dias

Madalena QUEIRÓS Atividades para fazer a partir de amanhã e durante todo o fim de semana.

Sexta-feira, 19 de agosto, Parking de Kinneksbond, das 16 às 19 horas

Mercado de produtos frescos

Neste mercado encontrará tudo o que precisa para a sua cozinha:fruta e vegetais, carne e carnes curadas, mel local, produtos lácteos, queijo, ovos biológicos, licores, sumo de maçã e cidra, mas também azeitonas e doces.

Sexta-feira, 19 de agosto, Breidweiler-Pont, Breidweiler, a partir das 14h30

Atelier de construção de barcos

Foto: Serge Waldbillig

Uma oficina para construir diferentes tipos de pequenos barcos. Depois há uma corrida sobre o rio Ernz Negro. Que barco alegórico não se afundará e chegará primeiro à linha de chegada?

Sexta-feira, 19 de agosto, Youth hostel Larochette 45 Osterbour, 7622 Larochette, a partir das 19h00

Photo: Gerry Huberty

Survival by night-tour

A equipa de animação de Larochette Youth Hostel está a organizar uma excitante Survival by night’-tour através da floresta na sexta-feira 19 de Agosto de 2022 ao anoitecer. Famílias e amantes da natureza são convidados a juntarem-se a esta aventura de 4 km de ida e volta conduzida por um guia de sobrevivência. Após a actividade, será feito um brinde à volta da fogueira e será servido um lanche.

Sexta-feira, 19 de agosto, Rotondes, Rue de la Rotonde, a partir das 20h00

Concerto Surprise Chef

Foto: John Schmit

Surprise Chef são os companheiros de alma cinematográfica de Melbourne, empurrando sombras escuras de jazz-funk instrumental. A produção do Surprise Chef reflecte uma educação meticulosa da alma dos anos 70, tocando no legado do compositor/produtor David Axelrod e Isaac Hayes, com dicas também retiradas dos catálogos Daptone e Truth & Soul. O seu primeiro LP All News Is Good News (2019) rapidamente deslizou para a consciência colectiva dos amantes de música underground em todo o mundo.

Sábado, 20 de agosto, na Praça Emile Hamilius, a partir das 7h30

Mercado da cidade do Luxemburgo

Localizado no coração da cidade, o “Stater Maart” é um mercado bissemanal na praça Emile Hamilius que oferece uma vasta gama de produtos regionais e sazonais, produtos biológicos, flores e plantas, frutas e vegetais, peixe, carne, padaria e pastelaria, frango assado, massas, queijo e todo o tipo de outros produtos artesanais.

Sábado, 20 de agosto, Museu Nacional de História Natural (MNHN) 25 Rue Münster, Luxemburgo, a partir das 10h00

Atelier Miksang

Miksang significa “bom olho” em tibetano. Miksang é uma forma de fotografia contemplativa que nos pede para ver o nosso mundo de uma nova forma. Em alguns aspectos isto parece muito simples, mas nem sempre é fácil. Se conseguirmos colocar a atenção da nossa mente, da nossa consciência, no nosso sentido da vista, veremos claramente.



Foto: Chris Karaba

Domingo, 21 de agosto, Musée A Possen, 2 Keesesch- gässel, 5405 Schengen, a partir das 15h00

Uma viagem à história do linho

Este Verão, a história do linho está em destaque no Museu “A Possen”. O cultivo do linho marcou a vida quotidiana dos habitantes do Mosela nos séculos XVIII e XIX. Durante esta visita de trinta minutos, adaptada a todas as idades, quer seja solista ou em grupo, pode descobrir, na companhia do nosso guia, as ferramentas utilizadas para preparar o linho e transformar a planta em fio.





