A princesa e esposa do grão-duque herdeiro Guillaume celebra esta terça-feira o seu aniversário. Veja algumas imagens de Stéphanie na fotogaleria.

Viver 6

Princesa Stéphanie faz 36 anos

A princesa e esposa do grão-duque herdeiro Guillaume celebra esta terça-feira o seu aniversário. Veja algumas imagens de Stéphanie na fotogaleria.

A Princesa Stéphanie, esposa do Grão-Duque herdeiro Guillaume, completa esta terça-feira, 18 de fevereiro, o seu 36º. aniversário.

Stéphanie de Lannoy, que se prepara para ser mãe este ano, nasceu em Renaix, Bélgica (Flandres Oriental), é a mais nova de oito filhos do Conde Philippe de Lannoy (1922-2019) e de sua esposa Alix della Faille de Leverghem (1941-2012).

Estudou na escola primária de língua holandesa Sancta Maria, na sua cidade natal e, mais tarde, concluiu os estudos secundários no Collège Sainte-Odile, no norte da França, e no Instituto Vierge Fidèle, em Bruxelas, onde se formou em 2002.

6 A Princesa Stéphanie celebra esta terça-feira, 18 de fevereiro, 36 anos. Foto.DR

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. A Princesa Stéphanie celebra esta terça-feira, 18 de fevereiro, 36 anos. Foto.DR A princesa Stéphanie e o Grão-Duque herdeiro Guillaume esperam o primeiro filho este ano. Foto : Guy Wolff O casal real Foto: Cour grand-ducale / Marion Dessard O primeiro filho de Stéphanie e Guillaume deverá nascer em maio. Foto: Chris Karaba As princesas Stéphanie e Alexandra com núncio apostólico na Bélgica, Augustine Kasujja. Foto:Cour grand-ducale / Sophie Margue / Marion Dessard A família real na receção de ano novo, no Palácio Grã-Ducal. Foto: Claude Piscitelli

Aos 18 anos, foi um ano para Moscovo para estudar língua e literatura russas, tendo posteriormente estudado língua e literatura alemã na Universidade Católica de Louvain-la-Neuve (UCL), na Bélgica.

Fez o mestrado em Berlim, com uma tese sobre a influência do romantismo alemão no romantismo russo.

Depois de completar os estudos, Stéphanie realizou um estágio na agência "Wallonie à l'exportation" na embaixada belga.

Já no regresso ao seu país de origem, trabalhou para uma empresa de investimentos.

A 20 de outubro de 2012, Stéphanie casou-se com o herdeiro Grão-Duque Guillaume. O nascimento do primeiro filho do casal real está previsto para maio deste ano.