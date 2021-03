A mulher do príncipe Félix apaga as velas 24 horas antes da sogra. Esta segunda-feira, a Grão-duquesa completa 65 anos.

Princesa Claire comemora o 36º aniversário

A mulher do príncipe Félix apaga as velas 24 horas antes da sogra. Esta segunda-feira, a Grão-duquesa completa 65 anos.

Claire Margareta Lademacher em Filderstadt, a mulher do príncipe Félix, comemora este domingo, 21 de março, o seu 36º aniversário. Numa curta biografia, a edição alemã do Wort recorda que a princesa vive em Frankfurt/Main desde 2018 com o marido e os dois filhos Amalia e Liam.

Longe dos holofotes, Claire gosta de passar muito tempo com seus filhos a cozinhar ou desenhar, como refere a página oficial da coroa luxemburguesa que, de resto, se prepara para assinalar outro aniversário no feminino já esta segunda-feira com as celebrações do 65 anos do nascimento da Grã-Duquesa, Maria Teresa.





