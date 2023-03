Claire Margareta Lademacher nasceu no dia 21 março de 1985 em Filderstadt, na Alemanha, país onde vive atualmente.

Família real

Princesa Claire celebra 38 anos

A princesa Claire celebra esta terça-feira 38 anos. Claire Margareta Lademacher nasceu no dia 21 março de 1985 em Filderstadt, na Alemanha.

Em 2013, casou com o príncipe Félix, segundo filho do casal grão-ducal, com quem tem dois filhos: a princesa Amália, nascida em 2014, e o príncipe Liam, nascido em 2016.

Claire e Félix vivem atualmente em Frankfurt.



